ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルージェイズ戦に「1番DH」先発出場。5回裏の第3打席に今季40号アーチを放った。

■苦手のバシット攻略の豪快弾

ドジャース2点リードで迎えた、5回裏の第3打席。1死走者なしで大谷は、相手先発クリス・バシット投手の5球目外角シンカーを鮮やかに弾き返すと、角度27度、速度107.8マイル（約173.4キロ）で舞い上がった打球は、打った瞬間にスタンドインを確信する今季40号アーチとなった。

大谷は前日まで、バシットと通算29打席対戦し、26打数6安打3四球11三振と苦戦。ベテランの技巧派右腕を苦手としていたが、見事攻略。3年連続の40号に到達し、ナ・リーグ本塁打部門トップのカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）にあと1本と迫った。

米メディア『ドジャース・ネーション』のノア・カムラス記者は、「ショウヘイ・オオタニは今季、40本塁打とOPS1.000超えを記録している。投手としては、19イニングで防御率2.37、25奪三振。3年連続MVP受賞が確実だ」と、自身のXで称賛を贈った。

