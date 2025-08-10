◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)

バスケットボールFIFAアジアカップは現地9日と10日、グループC・Dの第3戦4試合が行われました。

グループCは中国が3連勝で1位確定。インドを下したサウジアラビアが2位につけています。

グループDはニュージーランドが台湾を下し、3連勝で首位突破。また2連敗同士の対決だったフィリピンがイラクを退け、今大会初勝利を挙げました。

日本は現在1勝1敗のグループB2位で、3回戦はグアムと対戦します。日本時間10日の午後8時10分試合開始予定です。

グループステージは、4チームが総当たり戦を行い、各組1位が準々決勝へ進出。2位、3位は準々決勝進出決定戦に回ります。

【9日・10日の結果】

＜グループC＞

中国90-68ヨルダン

サウジアラビア84-59インド

＜グループD＞

フィリピン66-57イラク

ニュージーランド118-78台湾

【日本の日程】＜グループB＞第1戦 シリア ○99-68第2戦 イラン ●70-78第3戦 グアム（10日、午後8時10分）