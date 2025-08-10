SVリーグ、VリーグのU15チームが頂点を目指して激突！

公益社団法人SVリーグ（SVL）と一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ（JVL）は8日、2025年10月と11月に「2025 SV-V.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP」を開催することを発表した。

バレーボール競技者人口減少への対策として、また未来のバレーボール界を担う選手を数多く育てる施策として、2015年よりVリーグジュニア選手権大会を開催してきたSVLとJVL。そして2024-25シーズンからのSVL設立に伴い、SVクラブライセンス交付規則においてはユースチーム（U15）の保有を必須（※V.LEAGUE は2027年に終了するシーズンまでを暫定期間と設定）とし、次世代のバレーボール選手の育成および競技の裾野拡大に向けた取り組みを本格化させている。

そのため、2025-26シーズンからは大会名を「2025 SV-V.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP」に一新することを決定。SV.LEAGUE（SVリーグ）とV.LEAGUE（Vリーグ）のU15チームが一堂に集って競い合うことになる。

今回は男女合わせて過去最多となるSVリーグから29チーム、Vリーグから28チームが出場することが決まっており、予選大会を行った後、男女上位4チームが決勝大会に進出し頂点を争う。なお、予選大会、決勝大会共に一般観戦が可能。組み合わせやチケット情報は決まり次第発表するとしている。

■2025 SV-V.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 大会概要

＜女子予選大会＞

開催日：2025年10月4日（土）・10月5日（日）

会場：船橋アリーナ（千葉県船橋市）

出場：31チーム



＜男子予選大会＞

開催日：2025年10月11日（土）・10月12日（日）

会場：日硝ハイウエーアリーナ（三重県津市）

出場：26チーム



＜決勝大会＞

開催日：2025年11月15日（土）・11月16日（日）

会場：パナソニックアリーナ（大阪府枚方市）

出場：予選上位4チーム（男女計8チーム）



【女子参加チーム】※（）内はトップチーム名

VC長野トライデンツ岡谷U15（VC長野）つくばユナイテッドSunGAIA U15女子（サンガイア）VC長野トライデンツ阿智U15（VC長野）埼玉アザレアU15女子（埼玉）アランマーレ山形U15（A山形）Tealmare Jr. OCEAN WINS U15（Ｔ碧南）デンソーエアリービーズU15（デンソー）ヴィアティン三重U15北勢女子（V三重）Astemoリヴァーレ茨城U15（Astemo）U15近畿クラブスフィーダ・ジュニア女子（近畿）群馬グリーンウイングスジュニアU15（群馬）U15近畿クラブスフィーダEHIME女子（近畿）埼玉上尾メディックスU15（埼玉上尾）奈良ドリーマーズハピネスU15女子（奈良）NECレッドロケッツ川崎U15（NEC川崎）アルテミス北海道U15（アルテミス）アクアジュニアU15（KUROBE）STAリガーレU15（仙台）PFUブルーキャッツU15（PFU）東京サンビームズJr.U15（東京）クインシーズ刈谷U15（刈谷）信州ブリリアントアリーズジュニアU15（信州Aries）東レアローズ滋賀U15（東レ滋賀）ブレスジュニアU15（ブレス浜松）U15マーヴェラスジュニア（大阪MV）ヴィアティン三重U15中勢女子（V三重）ヴィクトリーナ姫路U15（姫路）カノアラウレアーズ福岡U15（カノア）シーガルズジュニアU15（岡山）兵庫デルフィーノ（兵庫D）SAGA久光スプリングスU15（SAGA久光）

【男子参加チーム】※（）内はトップチーム名

ヴォレアス北海道U15（ヴォレアス）北海道イエロースターズU15（北海道YS）東京グレートベアーズU15（東京GB）つくばユナイテッドSunGAIA U15男子（サンガイア）VC長野トライデンツ岡谷U15（VC長野）レ―ヴィス栃木U15（R栃木）VC長野トライデンツ飯田U15（VC長野）埼玉アザレアU15男子（埼玉）東レアローズ静岡U15（東レ静岡）長野ガロンズU15男子（長野GR）ジェイテクトSTINGS愛知U15（STINGS愛知）ヴィアティン三重U15北勢男子（V三重）ウルフドッグス名古屋U15（WD名古屋）U15近畿クラブスフィーダ・ジュニア男子（近畿）大阪ブルテオンU15（大阪Ｂ）U15近畿クラブスフィーダEHIME男子（近畿）サントリーサンバーズ大阪U15（サントリー）スピアーズ大阪U15（クボタ）日本製鉄堺ブレイザーズU15（日鉄堺BZ）奈良ドリーマーズハピネスU15男子（奈良）ブレイザーズ和歌山U15（日鉄堺BZ）ヴィアティン三重U15中勢男子（V三重）ブレイザーズ佐賀U15（日鉄堺BZ）福岡ギラソール（福岡G）広島サンダーズU15（広島TH）兵庫デルフィーノ（兵庫D）

※兵庫デルフィーノは、JVL U15 チーム規程 第14条(1)に基づきJVL理事会承認済みのため出場。

※大会出場チームについて、SVLおよびJVLのU15チーム規程 第3条(3)の通り、原則としてトップチーム1クラブから1チームのみの出場としているが、今回は1クラブにつき複数拠点で活動しているすべてのU15チームの出場を認めるものとする。