【40・50代ネイル】アクセ無しでも映える！？「ゴールドワンポイントネイル」がめちゃイイ♡

アクセ無しでも華やかで女性らしい手元を演出したいなら、ネイルにゴールド色のワンポイントを取り入れてみて。まるでジュエリーをまとったような上品な輝きで、パッと目を引く指先に仕上がるはず。今回は、ネイリストさんのInstagram投稿から、40・50代にも似合いやすいシンプルでキレイめなデザインをピックアップしました。

しずくのようなぷっくり感で大人可愛く

くすみピンクとクリアカラーのシンプルなデザインに、ゴールド色のアートで華やぎをオン。まるでしずくのようなぷっくりとしたアートが、上品でいて可愛らしい指先を演出します。甘くなりそうでピンク色を避けていたというミドル世代も、ローズのようなくすみ系カラーならトライしやすいはず。クリアカラーの抜け感で夏らしさも感じさせる、今の季節にぴったりのデザインです。

女性らしさをギュッと詰め込んだニュアンスネイル

ドットやハート、淡いピンクなど、女性らしさをたっぷりと詰め込んだネイルデザイン。リッチなゴールド色をアクセントに使うことで、ミドル世代に似合いやすい上品な雰囲気に。ほんのり透け感のあるカラーと涼しげな水滴アートが、夏らしい爽やかさも感じさせます。左右で違った印象を楽しめる、アシンメトリーなデザインも魅力。

高級感のあるマグネット × ゴールドライン

じんわりと上品に発色するピンクベージュのマグネットネイル。肌なじみの良いカラーで派手になりすぎず、オフィスシーンにもマッチしそうです。ゴールド色のラインがアクセントになり、まるでジュエリーを身につけたようなエレガントで女性らしい指先に。シンプルながらも高級感を漂わせるデザインで、ミドル世代の垢抜けにひと役買ってくれるはず。

うるツヤな光沢感でリッチな指先に

うるツヤな質感で女性らしさを引き出してくれそうなピンクのマグネットネイル。先端に施したゴールド色のミラーフレンチが、ジュエリーのようなリッチな光沢を放ちます。シャープなスクエアオフのカットスタイルも、大人っぽく美しい指先を演出。華やかさときちんと感が備わったデザインは、デイリーはもちろんお呼ばれの席にも映えそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nailist.miho_様、@mina__coloree様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M