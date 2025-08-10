８月11日（月・祝）午前10時05分～放送「放送作家松田好花 リターンズ」今回は本人も大満足の出来に！！テーマは日向坂46四期生・アイドル11人の“本音“。さらに、見届け人にマヂカルラブリー！相談役に佐久間宣行の出演が決定！

テレ東では８月１1日(月・祝)午前10時05分から日向坂46松田好花が放送作家として企画から番組作りに挑戦するプロジェクトの続編となる「放送作家松田好花 リターンズ」を放送します。

自身で「問題作」と語った前作からは一転、大満足の出来となった今回の企画内容を解禁します！

その名も「Sinterview～二回聞くと見えてくる～」。Sinterviewとは、「朝と疲れ果てた夜に２度同じインタビューを敢行。その回答に変化が出るのかを検証する企画」。

普段はアイドルという職業上、なかなか本音で話しづらい後輩たちの本音・素・人間性を引き出すことを目的に、松田好花が考案したさまざまなシチュエーションで同じ質問をしていきます。とんでもなく急な坂道ダッシュや、激臭のタクシーに乗らされるメンバーも！？果たしてどんな本音を引き出すことができるのか？

また、今回も企画のアドバイスをもらいに佐久間宣行のもとを訪れたところ、”ドキュメントとトーク番組以外で本音を聞き出したい”という構想に対して「ワクワクする企画の入り口」と絶賛された。

企画の見届け人はマヂカルラブリー。収録後には「すごく素敵な番組」と大絶賛した。

松田好花大満足の番組をぜひ見届けてください！



≪番組概要≫

【タイトル】 「放送作家松田好花 リターンズ」

【放送日時】 2025年8月11 日（月・祝）10時05分～11時00分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【出演者】 日向坂46 松田好花、四期生11名（石塚瑶季、小西夏菜実、清水理央、正源司陽子、竹内希来里、平尾帆夏、平岡海月、藤嶌果歩、宮地すみれ、山下葉留花、渡辺莉奈）、佐久間宣行、マヂカルラブリー

【配信】 広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信！

▶TVer：https://tver.jp/

▶ネットもテレ東：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【公式X（Twitter）】 @housousakkaMK

オフショットや撮影収録の裏側などここでしか見られない限定写真＆動画を公開！ぜひチェック！

【コピーライト】 Ⓒテレビ東京