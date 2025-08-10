こりゃ沼だぁーーーーっ（汗）【ローソン】次食べたい「新作スイーツ」って？

次々と登場する【ローソン】の新作スイーツ。夏の爽やかさや食感の楽しさを意識したラインアップが魅力的です。今回は、食べごたえ・見た目・季節感のバランスに優れた注目スイーツをピックアップ！ それぞれの特徴を詳しくご紹介します。

ぷるん・ふわっ！ 夏のごほうび「マンゴーパフェ」

涼やかなビジュアルが目を引く「マンゴーパフェ」。ヨーグルトムースやミルクゼリーなど、異なる素材が重なっていて、ぷるんとした食感やミルキーな甘さと酸味のバランスが楽しめそう。マンゴー果肉のジューシーさも加わり、暑い季節にぴったりのひんやりスイーツです。

サクッ & とろ～り美味しい「カスタードパイシュー」

パリッと焼かれたパイ生地に、とろ～り濃厚なカスタード & ホイップを詰めたこんだ「カスタード パイシュー」。実食したところ、外は香ばしく、中はまろやかで、一口ごとに異なる食感と風味の変化が楽しい一品でした！ シューとパイのいいとこ取りのような存在感で、軽やかさもありつつ食べごたえも◎ しっかりと冷やして味わってみて。

ザクザク食感がクセになる「アーモンドクッキーサンド」

「アーモンドクッキーサンド」は、キャラメリゼ風に仕上げた香ばしいアーモンドクッキーで、なめらかなチョコクリームをサンドした、ちょっとリッチ感のあるスイーツ。一口食べてみると、ほろっとくずれるクッキーと、ザクザクしたアーモンドの歯ざわりが対照的で、食感にハマる人が続出しそうでした！ 中のチョコクリームも濃厚すぎず、甘さと香ばしさのバランスが絶妙な一品です。

どら焼きの進化系！？「どらもっち こしあん & ホイップ」

LAWSONの定番人気スイーツ「どらもっち」に、なんとこしあん入りが登場！ 筆者もさっそくローソンに走りました！ 生地のもちもち感はそのままに、口当たりなめらかなこしあんとミルキーなホイップが合わさることで、暑い夏でもするっと食べられる味わいに。こしあんならではの優しさに、リピーター続出の予感です。

