『私を喰べたい、ひとでなし』メインPV公開 10月2日放送スタート【キャスト一覧】
テレビアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』が10月2日より放送されることが決定した。あわせてメインビジュアル、メインPVが公開された。
【動画】公開された『私を喰べたい、ひとでなし』PV
公開されたメインPVでは、「人間にだって喰べごろがあると思いませんか？」と意味深に囁く汐莉の登場をきっかけに、比名子の物語が動き出すことを予感させる。
さらに映像の中では、常に比名子を気にかける美胡の存在や、「置いていかないで」と涙を流す幼い比名子の姿も映されており、彼女が背負う消えない過去と、そんな彼女にそれぞれの想いを向ける汐莉と美胡の複雑な心情が丁寧に表現されている。
アニメーション制作を手掛けるのは、「私の百合はお仕事です！」をはじめ、数々のTVシリーズの話数制作を経て、本作が初のシリーズ元請けとなるスタジオリングス。
＜キャスト＞
八百歳比名子：上田麗奈
近江汐莉：石川由依
社美胡：ファイルーズあい
