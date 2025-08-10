『19番目のカルテ』清水尋也、松本潤の“視野の広さ”に感服「頭の上がらない思いで日々、勉強させていただいています」

『19番目のカルテ』清水尋也、松本潤の“視野の広さ”に感服「頭の上がらない思いで日々、勉強させていただいています」