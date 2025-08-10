赤身レアカツ×濃厚ミート×3種チーズ。「食べ応え」と「香り」が交差する、贅沢パスタが期間限定で登場！
東京都新宿区、JR新宿駅西口に店を構えるイタリアンダイニング「Ark Lounge(アークラウンジ)」は、2025年7月1日から9月30日(火)までの期間限定で、新メニュー「牛レアカツのボルケーノパスタ」を提供する。
【写真】カツ、ミートソース、チーズが層となっている贅沢な味わい
本メニューは、香ばしく揚げた牛レアカツを豪快に盛り付け、旨味を凝縮させた自家製ミートソースと、ヨーロッパ産3種のチーズを組み合わせたひと皿。視覚・香り・味覚のすべてに訴える、まさに“大人のための贅沢パスタ”だ。ランチタイムのゆったりとしたひと時に、週末の女子会に、あるいはナイトアウトの締めなど、多彩なシーンで楽しめる。
■主役は、赤身レアカツ！食感と旨味の融合
このパスタの主役は、丁寧に仕込まれた「牛レアカツ」。赤身中心の部位をミディアムレアで火入れし、軽やかな衣で香ばしく揚げたレアカツは、ナイフを入れた瞬間にその柔らかさとジューシーさが伝わる。見た目はボリューム感があるが、余分な脂が落ちた赤身肉の質感が軽やかで、最後まで飽きさせない仕上がりとなっている。
断面の美しさと、噛むたびに広がる肉の旨味は、まさに視線と舌を奪う魅力。「肉料理」としての存在感と同時に、「ソースをまとう素材」としても新たな役割を果たしている。
■奥深いコクと香りの自家製ミートソース
ソースには、Ark Loungeオリジナルの特製ミートソースを使用。牛と豚の合挽き肉をベースに、長時間じっくり煮込まれたソースは、トマトの酸味を控えめにし、赤ワインの芳じゅんな香りが余韻として広がる仕上がりだ。
一般的なボロネーゼと比べて濃度が高く、パスタ全体にしっかりと絡む濃密な味わいとなっている。肉の旨味、チーズのまろやかさ、小麦の風味、それらをひとつにまとめあげる「核」となっているソースだ。
■ヨーロッパ産・3種のチーズで、味覚に層を作るコクと香り
味の決め手となるのが、ヨーロッパ産の3種チーズを贅沢にブレンドした特製トッピング。皿の熱によりチーズがゆっくりと溶け出し、ミートソースやレアカツと絡み合う。ひと口ごとに異なる香りと食感が広がり、味覚の中に“層”を感じさせる贅沢な体験を提供する。
■盛り付けにも「余白」と「構図の美」を演出
プレート上には、温かなミートソースとチーズのベース。その中央には堂々とレアカツが盛られ、断面が映えるよう丁寧にナイフが入れられている。シンプルでありながら計算された構図は、SNSで映える仕上がりとなっており、グルメ感度の高い女性たちの注目を集めそうだ。
■商品概要
商品名：牛レアカツのボルケーノパスタ
価格：2500円
提供期間：2025年7月1日〜9月30日(火)
提供時間：ランチタイム・ディナータイム(要予約)
対象店舗：Ark Lounge(アークラウンジ) 新宿店
所在地：東京都新宿区西新宿1-4-5 明広ビル4階
営業時間：11時30分〜15時(LO14時15分)／17時〜23時(LO22時15分)
定休日：年末年始
今回の新商品について、担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の新メニューの狙いは？
「映えるだけではなく、しっかりおいしい」大人向けパスタメニューとして、視覚・香り・味わいにこだわった夏季限定商品を開発しました。特にグルメ感度の高い20代〜30代の女性をメインターゲットとし、SNSやメディアでの話題化を通じて新規集客およびブランド認知の向上を目指しています。
ーー「牛レアカツのボルケーノパスタ」のイチオシは？
本商品の最大の魅力は、ミディアムレアに仕上げた牛レアカツと、特製ミートソース、ヨーロッパ産3種のチーズが織り成す濃厚な味わいと、迫力あるビジュアルの両立です。
ジューシーなレアカツを豪快にのせたパスタは、食べ応えだけでなく、目でも楽しめる仕立てに。チーズがとろけていく様子は、SNSでも注目を集める“映えるひと皿”として話題性も抜群です。
ーーアイデアはどのようにして生まれた？
“しっかり食べ応えがありながら、見た目にも華やかで気分が上がる料理を”という、お客様の声やSNSの反響をヒントに、「牛レアカツ」と「パスタ」を組み合わせたひと皿の構想がスタートしました。当初はソースや麺とのバランスに課題があり、特にレアカツのジューシーさを引き立てる味の構成に苦戦しましたが、最終的に時間をかけて煮込んだ特製ミートソースと、ヨーロッパ産チーズを重ねることで、全体の一体感と満足度を両立する仕上がりに。濃厚ながらもくどさが残らないバランス感を追求し、大人の女性が“最後のひと口まで楽しめる”味わいにたどり着きました。
ーーユーザーへのメッセージは？
この夏、いつもより少しだけ贅沢で、ちょっと特別な“自分時間”を楽しみたい方へ。「牛レアカツのボルケーノパスタ」は、食べ応えのあるレアカツと深みのあるミートソース、とろけるチーズが調和した、Ark Loungeならではの季節限定メニューです。女子会やデート、大切な友人との集まりに、おいしさと華やかさを添えるひと皿としてご活用ください。皆さまの“この夏の特別なひと皿”になることを願っています。
赤身の旨味を引き立てる繊細な火入れ、芳醇な香りをまとった特製ミートソース、そしてとろける3種のチーズ。それぞれの素材が互いを引き立て、ひとつの完成された世界をつくりあげている。上質な満足感に包まれるひと皿を味わいながら、心に残るひと時を過ごしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】カツ、ミートソース、チーズが層となっている贅沢な味わい
本メニューは、香ばしく揚げた牛レアカツを豪快に盛り付け、旨味を凝縮させた自家製ミートソースと、ヨーロッパ産3種のチーズを組み合わせたひと皿。視覚・香り・味覚のすべてに訴える、まさに“大人のための贅沢パスタ”だ。ランチタイムのゆったりとしたひと時に、週末の女子会に、あるいはナイトアウトの締めなど、多彩なシーンで楽しめる。
このパスタの主役は、丁寧に仕込まれた「牛レアカツ」。赤身中心の部位をミディアムレアで火入れし、軽やかな衣で香ばしく揚げたレアカツは、ナイフを入れた瞬間にその柔らかさとジューシーさが伝わる。見た目はボリューム感があるが、余分な脂が落ちた赤身肉の質感が軽やかで、最後まで飽きさせない仕上がりとなっている。
断面の美しさと、噛むたびに広がる肉の旨味は、まさに視線と舌を奪う魅力。「肉料理」としての存在感と同時に、「ソースをまとう素材」としても新たな役割を果たしている。
■奥深いコクと香りの自家製ミートソース
ソースには、Ark Loungeオリジナルの特製ミートソースを使用。牛と豚の合挽き肉をベースに、長時間じっくり煮込まれたソースは、トマトの酸味を控えめにし、赤ワインの芳じゅんな香りが余韻として広がる仕上がりだ。
一般的なボロネーゼと比べて濃度が高く、パスタ全体にしっかりと絡む濃密な味わいとなっている。肉の旨味、チーズのまろやかさ、小麦の風味、それらをひとつにまとめあげる「核」となっているソースだ。
■ヨーロッパ産・3種のチーズで、味覚に層を作るコクと香り
味の決め手となるのが、ヨーロッパ産の3種チーズを贅沢にブレンドした特製トッピング。皿の熱によりチーズがゆっくりと溶け出し、ミートソースやレアカツと絡み合う。ひと口ごとに異なる香りと食感が広がり、味覚の中に“層”を感じさせる贅沢な体験を提供する。
■盛り付けにも「余白」と「構図の美」を演出
プレート上には、温かなミートソースとチーズのベース。その中央には堂々とレアカツが盛られ、断面が映えるよう丁寧にナイフが入れられている。シンプルでありながら計算された構図は、SNSで映える仕上がりとなっており、グルメ感度の高い女性たちの注目を集めそうだ。
■商品概要
商品名：牛レアカツのボルケーノパスタ
価格：2500円
提供期間：2025年7月1日〜9月30日(火)
提供時間：ランチタイム・ディナータイム(要予約)
対象店舗：Ark Lounge(アークラウンジ) 新宿店
所在地：東京都新宿区西新宿1-4-5 明広ビル4階
営業時間：11時30分〜15時(LO14時15分)／17時〜23時(LO22時15分)
定休日：年末年始
今回の新商品について、担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の新メニューの狙いは？
「映えるだけではなく、しっかりおいしい」大人向けパスタメニューとして、視覚・香り・味わいにこだわった夏季限定商品を開発しました。特にグルメ感度の高い20代〜30代の女性をメインターゲットとし、SNSやメディアでの話題化を通じて新規集客およびブランド認知の向上を目指しています。
ーー「牛レアカツのボルケーノパスタ」のイチオシは？
本商品の最大の魅力は、ミディアムレアに仕上げた牛レアカツと、特製ミートソース、ヨーロッパ産3種のチーズが織り成す濃厚な味わいと、迫力あるビジュアルの両立です。
ジューシーなレアカツを豪快にのせたパスタは、食べ応えだけでなく、目でも楽しめる仕立てに。チーズがとろけていく様子は、SNSでも注目を集める“映えるひと皿”として話題性も抜群です。
ーーアイデアはどのようにして生まれた？
“しっかり食べ応えがありながら、見た目にも華やかで気分が上がる料理を”という、お客様の声やSNSの反響をヒントに、「牛レアカツ」と「パスタ」を組み合わせたひと皿の構想がスタートしました。当初はソースや麺とのバランスに課題があり、特にレアカツのジューシーさを引き立てる味の構成に苦戦しましたが、最終的に時間をかけて煮込んだ特製ミートソースと、ヨーロッパ産チーズを重ねることで、全体の一体感と満足度を両立する仕上がりに。濃厚ながらもくどさが残らないバランス感を追求し、大人の女性が“最後のひと口まで楽しめる”味わいにたどり着きました。
ーーユーザーへのメッセージは？
この夏、いつもより少しだけ贅沢で、ちょっと特別な“自分時間”を楽しみたい方へ。「牛レアカツのボルケーノパスタ」は、食べ応えのあるレアカツと深みのあるミートソース、とろけるチーズが調和した、Ark Loungeならではの季節限定メニューです。女子会やデート、大切な友人との集まりに、おいしさと華やかさを添えるひと皿としてご活用ください。皆さまの“この夏の特別なひと皿”になることを願っています。
赤身の旨味を引き立てる繊細な火入れ、芳醇な香りをまとった特製ミートソース、そしてとろける3種のチーズ。それぞれの素材が互いを引き立て、ひとつの完成された世界をつくりあげている。上質な満足感に包まれるひと皿を味わいながら、心に残るひと時を過ごしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。