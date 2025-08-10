FRUITS ZIPPER、唯一無二の『ChargeSPOT』制作に笑顔 即興デコレーションに「私たちを街中でたくさん見つけて！」
7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏、真中まな、早瀬ノエルが10日、都内で行われたモバイルバッテリーのレンタルサービスINFORICHが同日から展開する「『ChargeSPOT』“U22割”キャンペーン発表会」に登場した。
【写真】カワイイ！！…3人が即興で制作したバッテリースタンド
イベントでは3人が、メンバーカラーのバッテリースタンドをステージ上でデコレーション。制限時間5分の中で、オリジナルのスタンドを作り上げた。
今後、3人がデコレーションしたバッテリースタンドは全国各地に設置されるという。完成したチャージスポットについて真中は、「世の中のいろんなところにFRUITS ZIPPERのパワースポットができるような気がしてすごくうれしい。皆さんぜひ私たちを街中でたくさん見つけて、心もモバイルもチャージしてもらえたらうれしいなと思います！」と笑顔を見せた。
マイナンバーカードの活用が進む中、若年層が求める手軽さと便利さ、安全性を追求し、より快適な体験を提供するため、ChargeSPOTに「デジタル認証アプリ」による年齢確認を導入した。
今回はU22世代のライフスタイルに寄り添ったキャンペーンとして、22歳以下を対象に、8月10日から10月31日までの期間、特別料金「U22割」を実施し、3時間未満は165円でサービスを利用できる。
