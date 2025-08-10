タレントの辻希美さんが、自身のインスタグラムを更新。

第5子となる女児を出産したことを報告しました。



【写真を見る】【 辻希美 】 第５子を出産 「18年ぶりの小さな小さな女の子」「家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした♥♥」





辻希美さんは「ご報告」「2025年8月8日に無事第5子を出産しました♥♥」「母子共に健康です」と、投稿。



続けて「18年ぶりの小さな小さな女の子です」と、明かしました。

そして「家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした♥♥」と、記しました。

辻希美さんは「ついに私も5人の母 これからは家族7人になり、更に賑やかになりますが、温かく見守っていただけると嬉しいです」と、その思いを綴っています。







辻さんは、俳優・杉浦太陽さんと2007年6月に結婚。同年11月に第1子長女・希空（のあ）さん、2010年12月に第2子長男・青空（せいあ）さん、2013年3月に第3子次男・昊空（そら）さん、2018年12月に第4子三男・幸空（こあ）くんの出産をしています。









【担当：芸能情報ステーション】