気象台は、午前11時56分に、洪水警報を福津市に発表しました。

福岡、北九州、筑豊地方では、11日昼前まで土砂災害に、10日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。北九州地方では、10日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■北九州市

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■福岡市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日昼前

■直方市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日昼前

■田川市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日昼前

■行橋市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日昼前

■中間市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　10日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日昼前

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■宗像市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日昼前

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■古賀市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日昼前

■福津市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日昼前

□洪水警報【発表】
　10日昼過ぎから10日夜遅くにかけて警戒

■宮若市
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日昼前

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■新宮町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日昼前

■芦屋町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　10日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日昼前

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■水巻町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　10日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日昼前

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■岡垣町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　10日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日昼前

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■遠賀町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　10日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日昼前

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■鞍手町

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■香春町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　90mm
　ピーク時間　10日昼前

■添田町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日昼前

■川崎町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日昼前

■大任町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日昼前

■赤村
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日昼前

■苅田町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日昼前

■みやこ町
□大雨警報
・土砂災害
　11日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日昼前