¡ÖÇËÎö²»¤¬¤¹¤ë¡×¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç²ÐºÒ¡¡Ìó2»þ´Ö¤ÇÄÃ°µ¤â»ÜÀß¤ÎÌóÈ¾Ê¬¾Æ¤±¤ë¡¡¤±¤¬¿Í¾ðÊó¤Ê¤·¡¡Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è
Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢ÂÎ©¶èËÙÇ·Æâ¤Ç¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¤ÈÇËÎö²»¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ó¼ý¤·¤¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÉÊ¤ò²Ã¹©¡¦Ê¬Îà¤Ê¤É¤¹¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤±¤¬¿Í¤äÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤¤Û¤É²Ð¤Ï¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÜÀß¤Î¤ª¤è¤½È¾Ê¬¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
