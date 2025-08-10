絢香、平野莉玖らが初登場！今注目の歌詞ランキングはNANIMONOの「ただただ、怠惰」が2週連続首位

歌詞検索サービス「歌ネット」が、8月7日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、NANIMONOの「ただただ、怠惰」が輝いた。2025年8月20日にリリースされるニューシングル収録曲だ。2週連続での首位記録となる。彼女たちは“インキャが世界を救う！”をテーマに活動する女性アイドルグループ。歌詞には＜明日からガチ！本気出す！ だから今日だけキャンセルさせて お風呂とおでかけ＞といったフレーズが綴られており、NANIMONOにしか歌えない脱力系ナンバーとなっている。

2位には、藤井風の「Love Like This」が初登場。さらに 8位には「Hachiko」もランクイン。いずれも2025年9月5日にリリースされるニューアルバム『Prema』収録曲だ。今作には、初の全曲英語詞となる全9曲が収録。先日、リード曲「Love Like This」のMVが公開に。現代のヨーロッパを舞台に、自身初となるラヴ・ストーリーに挑戦。爽やかで美しい楽曲のイメージとギャップのある、トキシックなストーリーにも注目だ。

3位には、平野莉玖の「歩め」が初登場。2025年8月27日にリリースされる新曲だ。歌は＜自分を信じて前に進むより、自分を疑って前に進む＞と幕を開ける。ピアノのループで構成されたシンプルなトラックと“歩め”というキーワードが、夢を追いかける全ての人の背中を押す。力強くも美しく響くラップに拘ったヒップホップチューン。自身の夢にも言及しており、新章に相応しい決意と想いを込めた作品となっている。

9位には、絢香の「Wonder!」が初登場。2025年9月3日にリリースされるニューアルバム『Wonder!』のタイトル曲だ。絢香は同曲について、「誰の心にもある“ときめき”や“ふしぎ”＝Wonder。 裸足で駆け出した無邪気な気持ちも、戸惑いながらも進んできた日々も、すべてが未来へ向かう力になる。この曲は、そんな欠片を集めて音楽に詰め込んだ、アルバムの象徴的な一曲です。」とコメントしている。

10位には、Uruの「手紙」がランクイン。2025年8月13日にリリースされる新曲であり、映画『雪風 YUKIKAZE』主題歌だ。映画とのコラボレーションムービーも公開された。井上壮太役の奥平大兼と早瀬サチ役の當真あみが出演。平和な海が戦場だった過酷な時代の中にあっても、“普通”の幸せを手にできる未来のため奮闘した作中の2人の姿と、この映像のために撮りおろされた80年前を懸命に生きた自分たちのシーンを、現在の奥平と當真が劇場で鑑賞しているという構成。映画が描く時代を繋ぐ世界観が本編とはまた違う形で表現された特別な映像に仕上がっている。

【2025年8月7日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 ただただ、怠惰／NANIMONO2位 Love Like This／藤井風3位 歩め／平野莉玖4位 Monsta／中村ゆりか5位 ロスタイム／THE FRANK VOX6位 あなたはかいぶつ／TOOBOE7位 秋萌え／川野夏美8位 Hachiko／藤井風9位 Wonder! ／絢香10位 手紙／Uru