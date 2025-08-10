完全に日が暮れた国営ひたち海浜公園。肌を撫でる夜風が気持ちいい。しかし、まだまだ大盛り上がりしたい！ はじけたい！ 飛び跳ねたい！ そんな気持ちに完璧に応えてくれるはずの湘南乃風が、RAINBOW STAGEに降臨した。

◆ライブ写真

「⾵乃時代」を歌いながらステージに登場したRED RICE、若旦那、SHOCK EYE、HAN-KUN。彼らを出迎えた歓声は、全力で楽しむ気合いの塊。ステージ上の4人の歌声も、メラメラと燃え盛るかのようなエネルギーをたっぷり滲ませていた。観客が振り回すタオルが風を巻き起こし、打ち鳴らした手拍子は雷鳴のようだった「Joker」。ジャンプしながら興奮を露わにする人々の〈Dangerous…〉という歌声も加わりながら雄々しく躍動した「Born to be WILD」。掛け声と共に天に向かって突き上げられたたくさんの拳が不屈の闘志を示していた「⻩⾦魂」…強力な曲が一気に連発されたことによって、ものすごい熱気がフィールド全体を支配していた。夜を迎えたので眠りにつこうとした周囲の森の鳥たちが、早くも朝を迎えたと勘違いしかねないほどの熱気が漂っていた…と言ってもそんなに誇張ではなかった気がする。情熱的な巨大空間をダイナミックに生み出した湘南乃風であった。

「ほんとにありがとう。みんな帰っちゃうんじゃないかと心配していました。お前たちフェスが好きなんだな」と観客に語りかけた後、8月6日に長崎で開催されたさだまさし主催の＜夏 長崎から＞について触れた若旦那。「平和ってなんだろう？ 俺らの言う平和は音楽を楽しむ。それが平和だろ」――響かせた言葉には強い想いが込められていた。そして、5月に開催されたダウンタウンの浜田雅功主催の＜ごぶごぶフェス＞にも触れてから披露されたのは同フェスのテーマソング、“湘南乃風feat.浜田雅功”名義でリリースされた「人生爆笑」。浜田の歌のパートは音源を使用していた。「浜田さんはいないけど、声とメッセージ聴いて。大切な人を思い浮かべて」――途中で言葉を添えたHAN-KUN。温もりに満ちた歌声が優しく人々を包んでいた。

「夢物語」も届けられた後、周囲一帯の照明が落とされて暗転。フィールドの全面で一斉に掲げられたスマホのライトがまるで満天の星のような風景を生み出し、「純恋歌」がスタートした。観客の大合唱による〈夜空へ響け愛のうた〉が、まさしく夜空に向かって響いたのが感動的。そしてラストを飾ったのは「睡蓮花」。スタートすると、大喜びした人々があちらこちらで飛び上がったのが見えた。掲げられたたくさんのタオルがものすごい勢いで回転し続けていたが、フィールド内で揺らめく色彩がとても幅広い。様々なアーティストのファンがそれぞれのグッズを手にして集まる音楽フェスならではの風景だった。

曲が終盤に差し掛かったところで舞台袖に向かって「オジドル出て来いや！」と言った若旦那。氣志團の綾小路 翔が登場し、会場はびっくり！ タオルを激しく振り回しながら熱唱する翔やん（綾小路 翔）が心底楽しそうで、湘南乃風の4人も無邪気にはしゃいでいた。歌い終えると、熱い余韻を残してステージを後にした4人と翔やん。＜LuckyFes＞初日の締めくくりとして最高のひと時を彼らは届けてくれた。

取材・文◎田中大

写真◎青木早霞

セットリスト

1.Joker

2.爆音Breakers

3.Born to be WILD

4.黄金魂

5.人生爆笑

6.夢物語

7.純恋歌

8.睡蓮花

