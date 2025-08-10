俳優コン・ユ、米掃除機ブランド初の韓国アンバサダーに抜擢！ダンディな魅力を存分に披露

俳優コン・ユが、生活家電企業「SharkNinja（シャークニンジャ）」の4年連続でアメリカの掃除機1位を誇る製品Shark（シャーク）の初の韓国アンバサダーに抜擢された。

シャークはコン・ユの見えないディテールを逃さない繊細な演技力を最も高く評価した。彼の魅力が、消費者たちには認識できない日常のなかの不快感まで解決しようとするブランド哲学と適合し、初のアンバサダーに抜擢したと伝えた。

韓国の無線掃除機市場で着実な成長を見せているシャークは、コン・ユとともに差別化された技術力をさらに効果的に伝え、消費者に新しいブランド経験を提供する見通しだ。

（写真＝「SharkNinja」）コン・ユ

コン・ユとの最初のコラボは新製品「シャークパワークリーン360」のキャンペーンで、「これが掃除機の新しい基準」というコンセプトのテレビCMを去る8月8日に初めて公開した。

「シャークニンジャ・コリア」の関係者は「幅広く愛されてきた俳優コン・ユとのコラボを通じて、シャークがより品格があり信頼されるブランドとして位置づけられるよう努力する」として、「4年連続でアメリカの掃除機1位のブランドの価値をコン・ユとともに広く知らせていく」と話した。

◇コン・ユ プロフィール

1979年7月10日生まれ。マネジメントSOOP所属。2001年放送のドラマ『学校4』で俳優デビュー。代表作は、ドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』（2016年）、『イカゲーム』（2021年）、映画『トガニ 幼き瞳の告発』（2011年）、『密偵』（2016年）、『新感染 ファイナル・エクスプレス』（2016年）、『82年生まれ、キム・ジヨン』（2019年）、『SEOBOK/ソボク』（2021年）など。