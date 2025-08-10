¥Þ¥®¡¼¡Ê33¡Ë¡¢ Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤¢¤é¤ï¤Ê¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë½÷¿À¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤ÇÈþ¤·¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¥Þ¥®¡¼¡Ê33¡Ë¤¬¡¢¥Ó¡¼¥Á¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤¢¤é¤ï¤Ê¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Þ¥®¡¼¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¥Þ¥®¡¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡¢33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤äÂçÃÀ¤ÊÀÖ¤Î¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¡¢Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£¡¼¡×¡Ö¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡8·î2Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ê¡¼¶¥µ»¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¼èºà¤Î¤¿¤á¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£8Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖGetaway trip ¤Á¤ç¤¤¤È²ÆµÙ¤ß¤·¤Æ¤«¤é¤«¤¨¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤¢¤é¤ï¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë½÷¿À¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤ÇÈþ¤·¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë