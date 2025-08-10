TikTokアカウント「tsukunetohotate」で話題になっているのは、とある小型犬の成長記録。3キロくらいに成長すると言われていたのに…？想像を超える成長っぷりに「それはそれで可愛い」「愛情いっぱいの証！」「大きくなったねー」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『３キロくらいに成長する』と言われた子犬→数ヶ月後『衝撃的なビフォーアフター』】

小さな小さな「つくね」くん

ポメラニアンとチワワのMIX犬「つくね」くんが投稿主さんと出会ったときは、まだ小さな小さな子犬だったそう。

3kgくらいに成長する…そう聞いていた投稿主さん。確かに手のひらに乗るほど小柄で、なおかつ食も細かったつくねくんを心配し、さまざまなフードを試すなど苦戦することもあったそう。

『ちゃんと大きくなってくれるかな…』家族みんながそう心配したといいます。たくさんの愛情を一心に受けたつくねくん、ご家族の想いに応えるようにスクスクと成長した結果…！？

スクスク成長した結果…？

真ん丸コロコロ…見事なたっぷりさんへと変貌を遂げたつくねくんの姿が…！今ではモリモリとごはんも食べ、体重はまさかの7kgを突破したそう。

予想をはるかに大きく上回りスクスク成長し、ご家族に抱っこされる姿も貫禄たっぷりなのだとか。小さくても大きくなってもつくねくんへの愛情は微塵も変わりません。変わらずご家族に癒しを与えてくれる大切な存在なのです♡

この投稿には「可愛いけど超笑った」「愛情込めすぎて体重オーバー？」「飼い主冥利に尽きますね」などのコメントのほか「うちのポメチワもです！」といった同士からの声も多く寄せられました。

お出かけも暑さ対策バッチリ！

今年も猛暑が堪える日々ですが、暑さ対策バッチリ！つくねくんのお出かけシーンが紹介されています。テラス席でペットカートに乗るつくねくん、まずは大きめの卓上扇風機で毛がなびくほどの風を浴びています。

さらに保冷剤入りの接触冷感の洋服を着て、お尻の下にもクールマットを敷き暑さ対策は万全なんだとか。心地よい風を感じながら投稿主さんとカフェで一休み…なんとも優雅なつくねくんなのでした♡

TikTokアカウント「tsukunetohotate」には、つくねくんと同居犬ほたてちゃんの日常が紹介されていますよ。ぜひ癒されに覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「tsukunetohotate」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております