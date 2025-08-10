YouTubeに投稿されたのは、コーギーたちのスイミングスクールが開かれた時の様子です。みんなが必死に水泳の特訓に励むなか、飛び込みまで披露する上級者がいて…？

投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破し、「泳ぎがかわいい～！」「本当に楽しそうな笑顔」といった声が寄せられています。

【動画：夏の水泳教室で特訓している犬たち→プールサイドへ向かった次の瞬間…人間顔負けの『カッコよすぎる光景』】

コーギーのスイミングスクール開校

この日は、コーギーのスイミングスクールが開校され、プールに6匹のコーギーたちが大集合していました。さっそく水泳の特訓を開始！

コーギーたちは飼い主さんに体を支えてもらいながらバタ足の練習をしたり、犬かきにチャレンジしてみたり、泳ぎの上達を目指して真剣なお顔で頑張っていたとか。

プールの壁に手をついて「もう上がりたいよ～」とアピールする子や、怖くなって岩場にしがみついている子もいるなかで、誰よりも楽しそうに泳いでいたのが投稿者さんの愛犬「つむぎ」ちゃんでした。

水泳上級者が飛び込みを披露！

つむぎちゃんは短い手足をちょこちょこ動かして、見事な犬かきを披露していたそう。余裕の表情でスイスイと優雅に泳いでいる姿は、まるでマーメイドのよう…！

そしてプールの端まで泳ぎきると、一度プールサイドに上がったつむぎちゃん。「もっと泳ぎたいな～」というようにプールを覗き込んだかと思うと、なんとそのまま自分からプールに飛び込んだとか！

つむぎちゃんはビビりな一面があるそうですが、飛び込みを披露する姿はとても勇敢で素敵です。

得意げな笑顔が可愛い

投稿者さんが「すごい！」と感嘆の声を上げながら見守るなか、つむぎちゃんは楽しそうに泳ぎ続けていたそう。そして再びプールの端まで泳ぎきると、「飛び込んだの見てた？カッコよかったでしょ！」とばかりに得意げな笑顔を見せてくれたとか。

その後はつむぎちゃん以外の子たちも水に慣れてきて、みんなで仲良くプールを満喫できたとのこと。つむぎちゃんが楽しそうに泳ぎや飛び込みを披露する姿や、コーギーたちが一生懸命泳ぎの特訓に励む可愛い姿は、多くの人に笑顔と癒しを届けてくれることとなりました。

この投稿には「スゴい。自ら飛び込むなんて素敵」「かっこいい。ビビリより楽しいが上回りましたね」「飛び込みした後の誇らしげな顔が輝いてた」「みんな可愛いし楽しそう」といったコメントが寄せられています。

つむぎちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「コーギーつむぎの成長日記」をチェックしてくださいね。

