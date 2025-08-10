【MLB】ドジャース5−1ブルージェイズ（8月8日・日本時間8月9日）

【映像】ベッツ、体勢がスゴい“横っ飛び”キャッチ

8月8日（日本時間8月9日）に行われロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの一戦で、ドジャースのムーキー・ベッツが披露した執念の“横っ飛び”ファインプレーが話題となっている。

2回表・ブルージェイズの攻撃は、この回先頭の4番ボー・ビシェットの2ベースを皮切りに1点を先制し、なおも1死満塁と、ドジャース先発のクレイトン・カーショウを攻め立てると、この好機で打席に立った9番のマイルズ・ストローは、高めの球を振らされてカウント0-2と追いこまれたものの、3球目、真ん中やや低めに投じられた138km/hのスライダーを捉え、打球は三遊間を鋭く襲う低い弾道のライナーに。しかしこれをショートのベッツが横っ飛びでダイレクトキャッチすると、すぐさま二塁へと送球。二塁走者のタイ・フランスは帰塁が間に合わず、ダブルプレーとなった。先発・カーショウのピンチを救ったこのプレーに、ファンからは「すげえw」「飛びすぎ」「反射神経ハンパない」「体どうなってんだw」「さすがベッツ」「これはベッツの執念」「カーショウも意気に感じるやろ」「ベッツはこうじゃなくちゃな」といった様々な反響が巻き起こることに。

今季、ベッツといえば、春先の体調不良から始まり、開幕後もなかなか本来のコンディションに戻らぬ厳しい状況が続いているものの、この日はこうした好守に加え、値千金の逆転2ランを放つなど、明るい材料が。投打の活躍はもとより、もともと野手陣のまとめ役としても、チームを牽引する存在であるだけに、そのさらなる復調に、ファンからの期待が寄せられそうな気配だ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）