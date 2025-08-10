TikTokアカウント「chikuwa_pome.ranian」に投稿された1本の投稿が話題となっています。ポメラニアンのトリミングを依頼したら…！？想定外すぎたビフォアフは「声出して笑ってしまった」「頭尖ってるｗｗ」「なんでこんな三角に！？」と5万5000回再生され、大変な反響を呼んでいます。

憧れのトリミングに挑戦！！

ポメラニアンの子犬を迎え、「ちくわ」ちゃんと命名して可愛がっていた投稿主さん。無事、1歳の誕生日を迎えたちくわちゃんに、投稿主さんは挑戦させてみたいことがありました。それはトリミングです。

ポメラニアンのような毛量の多い犬種は、カット次第で大きく印象が変わります。SNSでさまざまなポメラニアンを見ていた投稿主さんは、ちくわちゃんをトリミングに連れていける日を楽しみにしていたのでした。

王道カットと桃尻をオーダー

そして運命の日、トリマーさんと「どんなカットにするか」相談をしたという投稿主さん。迷いに迷った結果、王道のカットでお願いすることにしたそうです。投稿主さんのイメージは、丸くてぷりっとしていて、ぬいぐるみのようなカット。ポメラニアンの毛質を存分に活かしたスタイルは、俗に「テディベアカット」「まんまるカット」などと呼ばれています。

お尻周りの毛も随分伸びていたため、毛量を活かして「桃尻」になるようにオーダーもしたとか。ちくわちゃんの初めてのイメチェンに、ワクワクしながらお迎えに行ってみると…。

まさかの姿に爆笑！？

しかし、ちくわちゃんの姿は投稿主さんの想像とはかけ離れていたようです。まんまるを想像していたフェイスラインは、なぜかおにぎりのような三角形に。ボリュームを残した顎周りに対してなぜか頭の先端だけ尖らせるという斬新なスタイルだったのです。

さらに、綺麗な桃尻なるはずだったお尻周りも、ちょっぴりイメージと違った模様。まんまるというより、曲線際立つセクシーなヒップラインになってしまったそう。想像と違ってしまったちくわちゃんの初トリミングですが、心に残る思い出の1ページになったのではないでしょうか♡

この投稿には「これはこれで個性があってかわいい」「ギャグ漫画に出てきそうで好き」「結局どんな状態でも可愛い」などの温かなコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「chikuwa_pome.ranian」には、ちくわちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

