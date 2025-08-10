◆米大リーグ マリナーズ―ホワイトソックス（８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

マリナーズのＣ・ローリー捕手が８日（日本時間９日）、本拠のレイズ戦に「２番・捕手」でスタメン出場し、２戦連発のメジャー単独トップ４４号本塁打を放った。

２−１の５回無死一、二塁で初球の直球をとらえると、左中間フェンス裏の自軍ブルペンへ打ち込んだ。打球速度１０７・３マイル（約１７２・７キロ）、打球角度２７度、飛距離３９７フィート（約１２１・０メートル）の当たりだった。

試合前にはイチロー氏の背番号「５１」永久欠番セレモニーが開催された。スピーチではベンチのナインに向け「チャンスをつかんでほしい」とポストシーズン進出へ向けて熱く激励。その思いを乗せた打球が連日フェンスを越えた。

捕手によるＭＬＢ最多本塁打は２１年にＳ・ペレス（ロイヤルズ）が記録した４８本で、４本差に迫った。７月３１日には４２号を放ち、１９９６年にＴ・ハンドリー（マーリンズ）が達成した両打ち捕手による最多本塁打記録「４１」を更新している。両打ち最多は１９６１年のＭ・マントル（ヤンキース）の５４本。