今や転職が当たり前となった時代。それは40代・50代のミドル世代にとっても同様で、10年前に比べ約6倍と大幅に増加している。しかし、そんな「中年新人」を受け入れる側からは「作業が遅く、覚えるのも遅い」「変なプライドだけ高く、発言と行動が伴っていない」といった不満の声があがっている。

金融のトレーダーをやっていたドングリさん（40代）は、独学で身に着けたプログラミングで40代にしてIT業界に転職した。しかし現実は、「年下の35歳くらいのリーダーと一緒に仕事をして『そんなことも知らないんですか？』『基本中の基本ですよ』と言われながらも悔しい思いをしながら仕事にしがみついていた」。

営業としての腕を買われ転職したアワさん（40代）は、「ヘッドハンティングされるとどうしても舞い上がって、『いけるに違いない』と過信してしまう部分がある」と話す。転職後は歩合制だが、結果が出ず、収入が激減し、「仕事のことよりも、支払い、毎月のやりくりばかりが頭にきて仕事が何も手につかなくなる悪循環が出てきた」。

現実はうまい話ばかりではないのか。『ABEMA Prime』では、ミドル世代のリアルな転職事情について当事者と考えた。

■ミドル世代転職の背景にある変化

転職エージェント「マジキャリ」代表の末永雄大氏は、ミドル世代の転職が大幅に伸びている要因について、「ひとつは労働人口不足。かつて35歳の転職限界説という言葉もあったが、近年は需要側の問題として、30代だけでなく40代、50代であってもチャンスがある」。

さらに、「キャリア観の変化がある。これまでは終身雇用や年功序列といった美徳があったが、それが自律的なキャリアを作っていくという意識へと変化している。また、大企業神話の崩壊もあり、AIの話もそうだが、好業績であってもリストラする大企業が増えてきた。そういった背景があると捉えている」と語る。

そしてミドル世代の転職者の傾向について「以前までは何回か刻んでいる、特に外資系企業を含めた方が多かったが、ここ最近は、1社経験の方がちらほら出てきた」と答える。

特に40代の転職理由には業界や会社に対する将来の不安があるという。「50代の方であれば、もうちょっとで逃げ切れる感覚はあるものの、まだ20年、下手したら25年、30年ある。そうすると最後のチャンスと思って、業界を変える方が増えている」。

■40代で未経験の業種に転職した当事者

40代で未経験の業種に転職したケンタさん。新卒から広告会社の営業で10年以上働いていたが、「40歳になったとき、1周回った感じがした」といい、「チャレンジするなら、このタイミングじゃないと動きにくくなる。漠然と環境を変えたいのがスタートだった」と明かす。

転職後に直面した一番の悩みについて、「カルチャーが全然違うところだ。前職の広告会社は割とガヤガヤしたカルチャーだったが、とても静かなオフィスだった。求人情報では出ない話だが、黙々と仕事して、全然雑談をしない。すごく異空間に来たような感じがして、居辛さをすごく感じた」。

実務については、「広告代理店から、メーカーの宣伝なので、広告という軸では活かせる内容だが、結局会社や業界が違えば、活用の仕方が変わってくる。ルールやカルチャーが違うと、『放置されてもできる』という世界ではないとすごく感じた」という。

周りからは、「40歳を超えての転職だったので、教えなくても勝手に自立を求められ、スペシャリストとして自分たちをサポートしてくれるというスタンスだった。手厚く教えてくれる先輩がいるわけではなかった」と振り返る。

しかし後悔については、「今はしてない。転職しなかったら、一生後悔してた」と話す。「最初は『なんでテキトーに決めてしまったんだ』と後悔したが、40代前半で短期離職すると次が難しい。また家族、子供もいて、父親としてすぐ辞めるわけにはいかない。しんどいながらも1年以上経ったとき、この会社でしか得られないような人間関係やスキル、経験ができたと後々になって思った。未だにカルチャーギャップは感じているが、自分のキャリアとしては、少し箔がついたのではないかと思っている」。

■転職前に「副業をするのが1番いい」

リディラバ代表の安部敏樹氏は、採用面談を行う立場から、「『あなたは何がしたいんですか？』という点を採用面接プロセスでしっかりと見極め、お互いに理解できるプロセスを踏んだ方が、入社後のオンボーディングが早くなる」と指摘する。

異業種からの転職者のオンボーディングのコツについては、「仕事の本質を理解し解きほぐしていくことや、どれだけハードシングスを経験してきたかを見極めること」を挙げる。「ハードシングスを多く経験してきた人は適応能力が高いため、『ここまで遠い場所でもなんとかなるかもね』といった判断ができる」。

また、一番いいのは、「1年目の給料をちょっと下げる」ことだといい、「中途採用で来る人の給料が高いと、元々いる社員が『なんでこんなことできないの？』と感じ、『なんで自分より高い給料の人に、一から教えなきゃいけないの？』という感情が確かに存在する」との見方を示した。

末永氏は、ミドル世代の転職は「難しいし、リスクは大きい」と捉えている。そのため、「どんなリターン、目的を果たしたいのかを明確にし、覚悟を持って主体的に入社後に行動できるかが非常に求められる」と強調した。

ケンタ氏は、転職を悩むミドル世代に対し、「環境の違う人とたくさん会って話した方がいい。自身の会社やコミュニティだけでは固定観念があるため、趣味やバーなどで会うような、全く違う生き方をしている人から話を聞き、どの生き方が一番幸せを感じるかと考えることが、すごく意味があると思う」とアドバイスする。

この意見に末永氏も同意した上で、「できれば社内規定を確認して副業をするのが1番いいと思っている。様々な会社やベンチャー、スタートアップ、全く異なる異業界の文化をクライアントとして経験することは、一石二鳥だ」とした。

（『ABEMA Prime』より）