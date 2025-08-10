Snow Man岩本照、深澤辰哉「誘拐の日」現場への差し入れに反響「暑い夏にぴったり」「種類豊富」
【モデルプレス＝2025/08/10】Snow Manの深澤辰哉が出演するテレビ朝日系ドラマ「誘拐の日」（毎週火曜よる9時〜）の公式X（旧Twitter）が9日に更新された。Snow Man岩本照からの差し入れを披露した。
【写真】Snow Man岩本照、深澤辰哉ドラマ現場に豪華差し入れ
投稿では「＃岩本照 （＃SnowMan）様より《ミルクティー》の差し入れをいただきました」とし「現場ではミルクティー休憩を入れました」と紹介。「暑い夏の撮影の癒し…ありがとうございます」と岩本への感謝がつづられている。
写真には深澤が抹茶ミルクティー、和紅茶ミルクティーなど種類豊富なミルクティーの入った段ボールを笑顔で指差しする姿が収められている。
この投稿を受け、ファンからは「メンバー愛がすごい」「いわふか（岩本＆深澤）尊い」「暑い夏にぴったり」「種類豊富で美味しそう」などの声が上がった。
https://twitter.com/modelpress/status/1953955633675612382
本作は、心やさしきマヌケな誘拐犯×記憶喪失の天才少女という奇妙な凸凹バディが次々と襲いかかる危機を乗りこえながら犯人捜し＆逃亡劇を繰り広げる“巻き込まれ型ヒューマンミステリー”。韓国で人気を博した同名ドラマを【脚本・丑尾健太郎氏】×【演出・深川栄洋氏】という最強布陣が日本オリジナルのノンストップエンターテインメントへと昇華させる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆斎藤工主演「誘拐の日」
