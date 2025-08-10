【洪水警報】島根県・松江市、益田市、江津市、津和野町に発表 10日11:50時点
気象台は、午前11時50分に、洪水警報を松江市、益田市、江津市、津和野町に発表しました。
東部、西部では、11日昼前まで土砂災害や河川の増水に、10日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■松江市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
10日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
11日昼前にかけて警戒
■浜田市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
10日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■益田市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
10日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
11日昼前にかけて警戒
■大田市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 10日昼前
■安来市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 50mm
ピーク時間 10日昼前
■江津市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
10日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
11日昼前にかけて警戒
■雲南市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 11日未明
■奥出雲町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■飯南町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 11日未明
■川本町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■美郷町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 10日昼前
■邑南町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
■津和野町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 10日昼前
□洪水警報【発表】
11日昼前にかけて警戒
■吉賀町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 10日昼前