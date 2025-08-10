橋本愛、“色気たっぷり”な芸者姿「うなじがたまらん」「息が止まるほどに美しい」
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の公式SNSが更新され、キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】色気たっぷり！芸者姿を披露した橋本愛
公式SNSは、「艶二郎に雇われた芸者のおえん。メガネを外した橋本愛さんの姿が新鮮ですね」と投稿。山東京伝が手掛けた「江戸生艶気樺焼」の“劇中劇”で披露した橋本の芸者姿を添えた。
ファンからは「いやぁ…言葉がでない…とても艶やかで素敵です」「橋本愛さん お綺麗でした」「いつもの真面目なお姿からの真逆 さすがです おきれいでした」「本当にお綺麗でしたね！おていさんは可愛らしいのですがおえんさんは可憐で艶っぽくてお美しかった！」「うなじがたまらんです」「息が止まるほどに美しいのに、粗い小芝居が面白かったです 「十両（コクン」めっちゃ笑った）などの声が寄せられている。
