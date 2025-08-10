■MLB ドジャース ー ブルージェイズ（日本時間10日、ドジャー・スタジアム）

ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのブルージェイズ戦に“1番・DH”で出場し、2点リードの5回の第3打席で2試合ぶりとなる40号ソロ本塁打を放った。40号到達は3年連続で、メジャー4度目。前日41号を放ったリーグトップのK.シュワーバー（32、フィリーズ）に“1差”で追走した。

前試合は5打数3安打の活躍で、今季9度目の1試合3安打をマークしチームの勝利に貢献。

2-0で迎えた5回は、2死無走者の場面で、過去2本のアーチを放っている先発のC.バジットを相手に、カウント3-1からシンカーを振り抜くと、打球は大きな打球音とともにバックスクリーンに吸い込まれた。飛距離127.1mの豪快アーチとなり、スタジアムは大歓声に包まれた。

ドジャースは今季新加入でサイ・ヤング賞2度のB.スネル（32）が、左肩痛から復帰後2度目の先発。今季初戦（3月28日）以来の2勝目に向けて、大谷が豪快な一発で援護点をプレゼント。第1打席は空振り三振、第2打席はセンターへのヒット。8月はここまで8試合連続安打で、2戦連続のマルチと調子を上げてきた。

今季チーム117試合目で40号に到達した大谷は、129試合目でマークした昨年よりも12試合早いペース。昨年の40号は8月24日のレイズ戦で放った自身初のサヨナラ本塁打。史上最速の「40−40」を達成したメモリアルアーチだった。