【MLB】ドジャース5−1ブルージェイズ（8月8日・日本時間8月9日）

【映像】大谷、弾丸ライナー→外野手が打球を止めれない

8月8日（日本時間8月9日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った痛烈なエンタイトル2ベースと、相手外野陣の姿が話題となっている。

5回裏・ドジャースの攻撃、2死走者なしの場面で迎えた1番・大谷の第3打席。この打席で大谷は、緩急自在、老練な投球を見せるブルージェイズ先発のレジェンド右腕マックス・シャーザーに対し、慎重にボールを見極めつつカウント2-2とすると、勝負の5球目、真ん中やや外寄り、低めいっぱいのところへと投じられた144km/hのスライダーに、しっかりとタメを作って打ちに行くと、拾い上げるように振り抜いた打球は、快音を響かせながらあっという間に右中間方向へと伸びる弾丸ライナーに。

これをセンターのドールトン・バーショと、ライトのマイルズ・ストローが懸命に追いかけ、最後、ストローが全力追走からのスライティングキャッチを試みるも及ばず、打球はフェンス際で勢いよくバウンドすると、そのままスタンドへと飛び込み、反撃の口火を切るエンタイトル2ベースとなった。こうした大谷の一撃と、ブルージェイズ野手陣の守備にファンからは「打球速いな」「エグすぎる」「外野大忙しだな」「これは追いつけない」「捕れる選手いないだろ」といった様々な反響が巻き起こることに。

なお、試合の方はこの大谷による一打の直後、2番ムーキー・ベッツに2ランが飛び出し、二塁走者の大谷は余裕の生還。ドジャースはこの回の逆転劇で流れを引き寄せ、7回にはさらに3点を追加。5-1でブルージェイズに勝利している。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）