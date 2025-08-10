【洪水警報】福岡県・北九州市、中間市、宗像市、宮若市、芦屋町、水巻町などに発表 10日11:45時点
気象台は、午前11時45分に、洪水警報を北九州市、中間市、宗像市、宮若市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町、鞍手町に発表しました。
福岡、北九州、筑豊地方では、11日昼前まで土砂災害に、10日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。北九州地方では、10日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■北九州市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
10日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日昼前
10日夜遅くにかけて警戒
■福岡市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日昼前
■直方市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日昼前
■田川市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日昼前
■行橋市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日昼前
■中間市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日昼前
□洪水警報【発表】
10日夜遅くにかけて警戒
■宗像市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日昼前
□洪水警報【発表】
10日夜遅くにかけて警戒
■古賀市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日昼前
■福津市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日昼前
■宮若市
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日昼前
□洪水警報【発表】
10日夜遅くにかけて警戒
■新宮町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日昼前
■芦屋町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日昼前
□洪水警報【発表】
10日夜遅くにかけて警戒
■水巻町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日昼前
□洪水警報【発表】
10日夜遅くにかけて警戒
■岡垣町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日昼前
□洪水警報【発表】
10日夜遅くにかけて警戒
■遠賀町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日昼前
□洪水警報【発表】
10日夜遅くにかけて警戒
■鞍手町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日昼前
□洪水警報【発表】
10日夜遅くにかけて警戒
■香春町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 90mm
ピーク時間 10日昼前
■添田町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日昼前
■川崎町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日昼前
■大任町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日昼前
■赤村
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日昼前
■苅田町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日昼前
■みやこ町
□大雨警報
・土砂災害
11日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日昼前