¾ï¤ËâÁ¤·¤¤Â¸ºß¡£¼«Æ°¼Ö²è²ÈBow¤µ¤ó¤ò¼Å¤Ö¡ÚÆüËÜÈÇÊÔ½¸Ä¹¥³¥é¥à#42¡Û
ÁÓÉþ¤òÃå¤Ê¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÉþÁõ¤Ç
7·î20Æü¡¢¥Þ¥Ä¥ÀR&D¥»¥ó¥¿¡¼²£ÉÍ¤Ç¡ØThanks Bow¡£Party¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÏºòÇ¯11·î17Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¼«Æ°¼Ö²è²È¡¢¡ØBow¡£¡Ù¤³¤ÈÃÓÅÄÏÂ¹°¤µ¤ó¤ò¼Å¤ó¤Ç´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼«Æ°¼Ö²è²ÈBow¤µ¤ó¤ò¼Å¤Ö¡ØThanks Bow¡£Party¡Ù¡¡Á´78Ëç
´ë²è¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Øby Bow¡£collection»öÌ³¶É¡Ù¤Î¿åÍîÀµÅµ¤µ¤ó¤Ç¡¢¿åÍî¤µ¤ó¤ÏBow¤µ¤ó¤Î°ä»Ö¤Ë¤è¤ê¸¶²è¤Ê¤É¤Î´ÉÍý¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ØOPEN INC.¡Ù¤Ç¤Ï¸½ºß¤â¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ä¡¢Ë×¸å¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿³¨ËÜ¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ê¤É¤òÈÎÇäÃæ¤À¡£
¡ØThanks Bow¡£Å¸¡Ù¤Ç¤ÏBow¤µ¤ó¤Î»Å»ö¾ì¤òºÆ¸½¡£ Ê¿°æÂç²ð
¤Ê¤ªËÜ¹Æ¤ÏÉ®¼Ô¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¡¦¥Þ¥¬¥¸¥óÊÔ½¸Éô¤Ë½¾¤¤¡¢¡ØBow¡£¡Ù¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ØBow¤µ¤ó¡Ù¤ÈÉ½µ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸ª½ñ¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¼«Æ°¼Ö²è²È¡Ù¤¬Àµ¼°¤Ç¡¢¤´ËÜ¿Í¤Ï¡Ø³¨ÉÁ¤¡Ù¤È¶Ä¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¼«Æ°¼Ö³¨¡Ù¡¢¡ØÉ½»æ³¨¡Ù¤Ê¤É¤È½ñ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤´ËÜ¿Í¤Î°ä»Ö¤Ë±è¤¤¡¢ÁÓÉþ¤òÃå¤Ê¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÉþÁõ¤Ç¤Î³«ºÅ¡£´Ø·¸¼Ô¡¢Í§¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥ó¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê·Á¤Ç¡¢100Ì¾°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼õÉÕ¤Î¤¢¤ë¥Û¥ï¥¤¥¨¤Ç¤Ï¡¢¡ØThanks Bow¡£Å¸¡Ù¤È¡Ø2025¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼Å¸¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Bow¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥Ä¥À¡¦¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Î³¨¤òÄ¹Ç¯ÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ñ¾ì¤¬¥Þ¥Ä¥ÀR&D¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤´±ï¤«¤é¤À¡£
Å¸¼¨¤Î¥á¥¤¥ó¤ÏÀÖ¤¤NA·¿¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¼Â¼Ö¤ÈÊÉ°ìÌÌ¤Î¥µ¥¤¥º³¨¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢³¨¤Î²¼¤Ë¤ÏBow¤µ¤ó¤Î»Å»ö¾ì¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¿Í¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Bow¤µ¤ó¤À¤«¤é¡¢¤³¤ÎºÆ¸½¤ÏÍè¾ì¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Þ¤Ç³¨ÉÁ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡×
²ñ¾ì¤Ë¤Ï»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤È¤È¤â¤Ë¡¢4Âæ¤Î°¦¼Ö¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤ÏBow¤µ¤ó¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤¤¤¨¤ë¡Ø¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥ÕTR-3¡Ù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ø¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥ÕTR-4¡Ù¡¢¡Ø¥í¡¼¥¿¥¹47GT¡Ù¡¢¤µ¤é¤ËºÇ¶á¥ì¥¹¥È¥¢¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¤¥¯¡¢¡Ø¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥ÕT-100¡Ù¤À¡£¤Ê¤ª¤³¤ì¤é¤ÏÁ´¤Æ¡¢Bow¤µ¤ó¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ëÊý¡¹¤¬´û¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Bow¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¼êÁ°¤«¤é¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥ÕTR-3A¡¢Æ±TR-4¡¢¥í¡¼¥¿¥¹47GT¡£ Ê¿°æÂç²ð
³«²ñ¤·¤Æ¤Þ¤º¤Ï¡¢±üÍÍ¤ÎÃÓÅÄÀ²Èþ¤µ¤ó¤¬¤´°§»¢¡£À¸Á°Bow¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Þ¤Ç³¨ÉÁ¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢À²Èþ¤µ¤ó¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â¡ÊÆÉ¼Ô¤Ê¤É¤¬¡Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë´é¤òÁÛÁü¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ª½¸¤Þ¤êÄº¤¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤ÏAUTOCAR JAPANÁíÊÔ½¸Ä¹¡¢ºûËÜ·ò¼¡¤¬Ä¤¼¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£ºûËÜ¤Ï1983Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡¦¥«¡¼¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó38¹æ¡Ù¤Ç¡¢½é¤á¤ÆBow¤µ¤ó¤ÎÉ½»æ³¨¤òºÎÍÑ¡£°ÍÍê¤Ë²¡¤·¤«¤±¤¿»þ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ì½ï¤Ë¥é¥°¥Ê¥»¥«¤òË¬¤ì¤¿»þ¤Ê¤É¤ÎÏÃ¤ò½Ò¤Ù¡¢ºÇ¸å¡¢¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó´¿ÃÌ¤Î»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢Bow¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¾ì½ê¤Ë¤â¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Å¸¼¨¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤¬±Ç¤µ¤ì¤¿Æ°²è¾å±Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¼«Æ°¼Ö¼ñÌ£¿Í¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Í§¿Í¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£AUTOCAR JAPAN¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ç¤Ï¡¢¥«¡¼¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ÇÇî»Î¤È½õ¼ê¤ÎÌ¾ÊªÏ¢ºÜ¡Ø¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Ãµ¸¡Ââ¡Ù¤òÄ¹Ç¯Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÏÊÕÉÒ»Ë¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò»£±Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤ÎÅÄÃæ½¨Àë¤µ¤ó¡¢¼èºà¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÏ¢Íí¤ò¤È¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎµÈÅÄÂóÀ¸¤µ¤ó¡¢¥«¡¼¡¦¥Þ¥¬¥¸¥óÊÔ½¸Ä¹¤È¤·¤ÆÂà¿¦¸å¤âË´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿Ä¹Èø½Û¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¡£¹ç·×10Ì¾¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
µÇ°ÉÊ¤È¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥¤¥ª¥¿¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¡£2026Ç¯¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï¹ØÆþ¤·¤¿¡£ Ê¿°æÂç²ð
½ªÎ»¸å¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬µÇ°ÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢Î®¤ì²ò»¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µÇ°ÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼«Æ°¼Ö³¨¤ÎÌÚÀ½¥¹¥¿¥ó¥É¤â¤¢¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ö·Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉ®¼Ô¤Ï¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥¤¥ª¥¿¤òÄº¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï»Å»ö¾ì¤Î¥Ç¥¹¥¯¤«¤é¾ï¤Ë¸«¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÔ½¸Ã´Åö¤È¤·¤ÆÄ¾ÀÜ´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Í¥³¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°Æþ¼ÒÁ°¤ËÃ±¹ÔËÜ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ä¼èºà¸½¾ì¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ø¤¨¡¢¥Ò¥é¥¤·¯¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Í¤§¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬²û¤«¤·¤¯¡¢¥¤¥ª¥¿¤òÁª¤ó¤À¤Î¤â¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¤«¤é¤À¡£
Bow¤µ¤ó¤Ï¼«Æ°¼Ö¼ñÌ£¿Í¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤ËâÁ¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£