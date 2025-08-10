¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó7¡ÙÀ½ºî·èÄê ¨¡ ÆüËÜÌ¤¾åÎ¦¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤Æ
É¬¤º»à¤ÌºÇ°¤Î±¿Ì¿¤òÉÁ¤¯¿Íµ¤¥Û¥éー¥·¥êー¥º¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¡ÙÂè7ºî¤¬À½ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
2025Ç¯5·î¤Ë³¤³°¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥·¥êー¥ºÂè6ºî¡ØFinal Destination Bloodlines¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ø³«¾ðÊó¤¬Ì¤¤ÀÆÏ¤«¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ï¤µ¤é¤ËÀè¤Ø¿Ê¤à¡£
ÆüËÜÌ¤¾åÎ¦¤Î¡ØFinal Destination Bloodlines¡Ù¤ÏÁ´À¤³¦2²¯8,530Ëü¥É¥ë¤Ç¥·¥êー¥ººÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¡£²áµîºî¤«¤é2～3ÇÜ¤ÎÉ¬»¦ÅªÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£¤³¤ÎÀ®¸ù¤òÂ³¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢À½ºî¤ÎNew Line Cinema¤ÏµÓËÜ¤Î¥í¥ê¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¡¦¥Æ¥¤¥éー¤òºÆµ¯ÍÑ¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¿Ø¤Î¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥Ú¥êー¤ä¡¢¥·¥§¥ê¥¢¡¦¥Ï¥Ê¥Ï¥ó¡¦¥Æ¥¤¥éー¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥ï¥Ã¥Ä¡Ê¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Îー¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Ûー¥à¡Ù¡Ë¤ä¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¯¥®¥Ë¥°¥ë¡¢¥È¥Óー¡¦¥¨¥á¥ê¥Ã¥Ò¤âÂ³Åê¤¹¤ë¡£
·ÑÂ³Åª¤ÊÀ®¸ù¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¥Û¥éーÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÏÍ½ÁÛ³°¤ÎÈôÌö¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤¿µ®½Å¤ÊÀ®¸ù»öÎã¡£New Line Cinema¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ø»àÎî´Û¡Ù¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È¡Ù¥·¥êー¥º¤Ë¼¡¤°¥É¥ëÈ¢¥Û¥éー¥·¥êー¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÌ¤¸ø³«¤Î¡ØFinal Destination Bloodlines¡Ù¥ì¥Ó¥åー¤Ï°Ê²¼¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Source: