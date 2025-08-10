◇インターリーグ ドジャース―ブルージェイズ（2025年8月9日 ロサンゼルス）

ドジャース大谷翔平投手（31）は9日（日本時間10日）、本拠でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席で2戦ぶりの一発を放ち、3年連続通算4度目の40本塁打に到達。節目の一発に現地放送席からは驚きの声が上がった。

5回、1死走者なしで迎えた第3打席。カウント3―1から右腕バシットが投じた外角シンカーを完璧に捉えると、打球速度107.8マイル（約173.5キロ）、27度の角度で中堅方向へ飛び出した打球は417フィート（約127.1メートル）地点に着弾した。

この日、地元メディア「スポーツネットLA」が試合を中継。実況をジョー・デイビス氏、解説を通算204勝のレジェンドOBのオーレル・ハーシュハイザー氏が務めた。

打った瞬間デイビス氏「まっすぐに…ゴーーーンヌ（入ったあ）！今シーズン40本目のホームラン！」と絶叫。

ハーシュハイザー氏は打席に立った大谷について「本当に集中しているように見えました。大谷は最初の2打席で多くのことを学んだと思います」とを絶賛した。