HERAの新作ファンデーションで叶える、健康美肌アンバートーン♡

韓国ソウル発のラグジュアリーメイクブランド「HERA」から、秋の新作ファンデーションが登場♡人気のクッション2種に、それぞれの質感を活かす新シェード＜25N1 アンバー＞が加わり、2025年10月3日（金）より全国で発売されます。夏の余韻を纏ったような健康的な肌色を美しく引き立ててくれる絶妙なトーンは、肌に自然な立体感を与えて、いつものメイクをワンランクアップしてくれる予感♪

素肌美を引き出す端正なマット感

ブラッククッションファンデーション 25N1

本体 価格：15g・6,380円(税込)/リフィル 価格：4,950円(税込)

「ブラッククッションファンデーション 25N1」は、スキンフィットカバーテクノロジーを採用し、毛穴や肌悩みをしっかりカバーしながらも薄く軽やかにフィット。

24時間1続く美しい仕上がりが魅力です。ミクロサイズに粒子化されたリファイニングピグメント2が上品なツヤと色持ちを実現し、時間が経ってもくすみにくい設計に。

保湿成分もたっぷりで、しっとりとした肌感を長時間キープしてくれます。

*1 当社調べ、効果に個人差があります

*2 酸化鉄

うるツヤ好きには“リフレクション”を♡

リフレクションスキングロウクッション 25N1

本体 価格：15g・6,380円(税込)/リフィル 価格：4,950円(税込)

「リフレクションスキングロウクッション 25N1」は、艶めきと透け感を同時に叶えるラグジュアリーなクッションファンデ。

独自技術のグロウリフレクサーTMとグロウパウダー2により、どの角度から見ても自然な立体感と透明感7を演出。ハイブリッドメッシュTM構造で、均一に肌に密着し、美しい艶肌を長時間キープ。

ペプチドやナイアシンアミドなどの保湿＆美容成分も配合され、肌コンディションも整えながらメイクが楽しめます。

*2 セルロース

*7 うるおいによる

秋の顔に映えるアンバーシェード

新色「25N1 アンバー」は、夏の余韻が残る健康的な肌にしっとりなじむ絶妙なカラー。顔全体に使えば肌に温かみをプラスし、自然な陰影として部分使いすれば顔立ちに立体感が生まれます。

マット派にもツヤ派にも対応した2タイプの質感展開で、なりたい肌印象に合わせて選べるのも嬉しいポイント。トレンド感と品のよさを両立した、まさに大人のための万能カラーです♪

この秋はHERAの新色で肌から魅せて♡

季節の変わり目こそ、肌に寄り添うファンデ選びがカギ。HERAの新シェード「25N1 アンバー」は、マットとツヤ、2つの質感でそれぞれの魅力を最大限に引き出してくれる逸品。

軽やかな使用感と豊富な美容成分で、メイクしながらスキンケア気分も味わえるのが嬉しい♡

メイクアップの仕上がりだけでなく、肌そのものを美しく魅せてくれるHERAのファンデで、秋の装いをもっと楽しんでみて。