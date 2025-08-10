¡Ö¤¹¤°¤Ë·èÃÇ¤·¤¿¡×¤Ê¤¼32ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤Î¤«¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤¤¤¿»þ¤â¡Ä¡×
¡¡¸½ÃÏ£¸·î£¹Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF°ËÅì½ãÌé¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹£²Éô¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¶¯¹ë¥Ø¥ó¥¯¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2028Ç¯£¶·î¤Þ¤Ç¤Î£³Ç¯´Ö¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï10ÈÖ¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯Åß¤«¤é22Ç¯²Æ¤Þ¤Ç£³Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ø¥ó¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿32ºÐ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Éüµ¢¤Î»×¤¤¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¸Î¶¿¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤ÎºßÀÒ´ü´ÖÃæ¡¢¤³¤³¤Ç¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¹â¤ÎÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ºÆ¤Ó¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤¤¤¿»þ¤âKRC¥Ø¥ó¥¯¤ò±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¤¹¤°¤Ë·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤º¤Ã¤È¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò°¦¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆ¤ÓÀÄ¤ÈÇò¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿²÷Â¥¦¥¤¥ó¥°¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥Ø¥ó¥¯¤Î³¹¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© J¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2028Ç¯£¶·î¤Þ¤Ç¤Î£³Ç¯´Ö¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï10ÈÖ¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯Åß¤«¤é22Ç¯²Æ¤Þ¤Ç£³Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ø¥ó¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿32ºÐ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Éüµ¢¤Î»×¤¤¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¸Î¶¿¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤ÎºßÀÒ´ü´ÖÃæ¡¢¤³¤³¤Ç¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¹â¤ÎÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ºÆ¤Ó¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤¤¤¿»þ¤âKRC¥Ø¥ó¥¯¤ò±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¤¹¤°¤Ë·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤º¤Ã¤È¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò°¦¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆ¤ÓÀÄ¤ÈÇò¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿²÷Â¥¦¥¤¥ó¥°¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥Ø¥ó¥¯¤Î³¹¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© J¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð