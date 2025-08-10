°Û¼¡¸µ¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª ÉÙ±Ê·¼À¸¤Î¡È¿À¶È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°£³£Ð¡É¤¬¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤À¤ï¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤óÀºÅÙ¡×²òÀâ¡õ¥Õ¥¡¥ó¤¬¶ÃØ³
¡ÚFIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡Û¥¤¥é¥óÂåÉ½ 78¡Ý70 ÆüËÜÂåÉ½¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8·î8Æü¡¿¥¥ó¥°¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥é¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¿À¶È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤«¤é¶ÃØ³£³£Ð
¡¡·è¤Þ¤ê»Ï¤á¤ë¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥¢¥«¥Ä¥¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤ÎÉÙ±Ê·¼À¸¤¬¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¡£Âè2¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤Î»Ä¤ê3Ê¬30ÉÃ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢²òÀâ¼Ô¤â¶Ã¤¯°Û¼¡¸µ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥«¥Ä¥¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï8·î8Æü¡¢FIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Õ¥§¡¼¥º2Àá¤Ç¥¤¥é¥óÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÏºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î»î¹ç¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¸ß¤¤¤Ë¼çÆ³¸¢¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤ÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂç°ìÈÖ¤ÇºÇ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤ÏÉÙ±Ê¤À¤í¤¦¡£Âè1Àá¥·¥ê¥¢Àï¤Ç¸åÈ¾¤«¤éÆÀ°Õ¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢ÎÉ¤¤¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥é¥óÀï¤Ë¤âÎ×¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¡È¥Î¥Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Âè2¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤Î»Ä¤ê3Ê¬30ÉÃ¤Î¥·¡¼¥ó¡£¥¹¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥¤¥ó¤Î³°Â¦¤Ë½Ð¤ëÆ°¤¤Ç¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Û¡¼¥¥ó¥½¥ó¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¡¢´ÖÈ±¤òÆþ¤ì¤º¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÁªÂò¡£Áê¼ê¤â¶Ã¤¤¤¿¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢Èþ¤·¤¤¥¹¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¿À¶È¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤éÊü¤Ã¤¿¥¹¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ë¡¢ABEMA¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¼Ä»³ÎµÀÄ¡Ê¸µÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤È郄ÅÄ¿¿´õ¡Ê½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¨¤¨¡¼¡ª¡©¡×¡Ö¥ï¥Ã¥·¥ç¥¤¡ª¥ï¥Ã¥·¥ç¥¤¡ª¡×¤È¶ÃØ³¡£¤µ¤é¤Ë郄ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤¾ÉÙ±Ê¤Ç¤¹¤Í¡ª¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤âÎ®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº£Æü¥Ð¥±¥â¥ó¤À¤ï¡×¡ÖÆþ¤ê½Ð¤·¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÙ±ÊÁª¼ê¤Î¥¹¥ê¡¼¤Ï¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¡×¡Ö¤³¤ÎÍýÉÔ¿Ô¥¹¥ê¡¼¤¬B¥ê¡¼¥°¤Ë¤¯¤ë¤Î¤«¡¼¡×¡ÖÉÙ±Ê¤¬¥¹¥ê¡¼·è¤á¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤óÀºÅÙ¤À¤ï¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ä¤«¤ì¤Æ¤Æ·è¤á¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤«¤éÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¤¿ÉÙ±Ê¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë22ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ª¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤Ë¸Ä¿Í¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬5²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÂà¾ì½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²ù¤·¤µ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÂè4¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤ËÆþ¤ë¤È¥ß¥¹¤¬Áý¤¨¡¢¥¤¥é¥ó¤Ë70¡Ý78¤ÇÇÔËÌ¡£º£Æü¤Î¥°¥¢¥àÀï¡Ê20»þ10Ê¬³«»Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÉÙ±Ê¤ÎÇúÈ¯¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð·èÄêÀï¤Î¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×½ç°Ì¤ò·è¤á¤ëÀï¤¤¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿FIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡Ë