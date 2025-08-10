節酒したとはいえ、長年酒を飲み続けているが、「酒飲みの証」ともいえるγ―ＧＴＰの数値が上がったことがない。これはちょっと自慢でもあるので、親しいドクターに伝えたところ「γ―ＧＴＰが良いからといって、安心して酒を飲んでもいいということではない」と釘を刺されてしまった（涙）。

ドクターによると、γ―ＧＴＰは１〜２週間酒を控えれば、比較的下がりやすいものなので、単独で肝臓のダメージを推し量れないという。ではどうやったら肝臓の傷み具合を見たらいいのか？

それはＡＬＴ（ＧＰＴ）と、ＡＳＴ（ＧＯＴ）のトータルで見るのが重要なのだそう。ちなみにＡＬＴは肝細胞の損傷を、ＡＳＴは肝臓だけでなく筋肉や心臓の損傷も示す指標となる。γ―ＧＴＰを含め、ＡＬＴ、ＡＳＴがともに上がっていたら、肝臓障害を強く疑ったほうが良く、迷わずクリニックで再検査したほうがいい。

さて、再検査というと検査前に慌てて禁酒をしたり、ダイエットしたりする人がいるが「それは無意味」とドクター。基本的に検査が現状、どのぐらい肝臓に負担がかかっているかを見るのが目的であり、数値を正常化することではないからだ。数値を正常化するより大切なのは、健康診断の結果を経年で見ること。

例えばＡＬＴの値が２年前は１２、その翌年は３０、そして今年が４２と年を追うごとに増えていたら、何かしらの問題が隠れている可能性がある。つまり血液数値１回の結果で判断せず、変化の流れで見るのが正解なのだ。それを考慮した上で、検査結果は破棄せず、キープしておくといい。

また、数値の変化には必ず理由がある。中性脂肪が２００近くあったときは今より８キロ太っていたし、５４だった直近は脂質とフルーツを控え目にしていた。数値が悪くなった理由が分かれば改善もできる。数値の小さな変化に気づくことこそ、健康で飲み続けられる頑強な肝臓を手に入れられるのだ。