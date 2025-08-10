中日、楽天、オリックスで活躍した山崎武司さんが９日放送のフジテレビ系特番「ジャンクＳＰＯＲＴＳ プロ野球トーク日本一決定戦ＯＢ大集結ＳＰ」（午後７時）に出演。巨人（当時）ガルベス投手との伝説の大乱闘を振り返る一幕があった。

今回はプロ野球の大物レジェンド２７人が集結し、今ならアウトの昔の常識や伝説のプレーを自らが解説する２時間特番。

１９９６年５月１日の中日―巨人戦でのガルベスの頭部付近への投球に激怒。マウンドに歩み寄り殴り合いになった映像が流されると、「これも伏線があるんですよ。この前のイニングにジャイアンツの落合（博満）さんにうちの投手が当ててるんですよ。で、その次の先頭が僕だったんですよ」と話し出した山崎さん。

「その時にベンチで『絶対にここ（危険球が）来るから、みんな、俺行くからお願いしますね』って言って、バッターボックスに入ってたんですよ」と続けたところでＭＣの浜田雅功が「ちょっと待って。野球の話？」と問いかけた。

「来るって分かってたんで。『頼みますよ。僕行くからね。みんな来てよ』って言って。そしたら、案の定、（頭部付近に投球を）通されたんです。いろいろ考えて。『ガルベス、右（のパンチ）で来るな』とかって、ずっと思ってたんですよ」と続けると「で、右のパンチが来た瞬間に、かわして行く（逆に殴る）ってシミュレーションをしてたら、ガルベス、なんと左で殴ってきたんですよ」と振り返った。

「よく考えたら、ピッチャーって右手は命じゃないですか？ だから左で来るんですけどね」と、しみじみ話していた。