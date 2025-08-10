◆テニス ▽シンシナティ・オープン（９日、米オハイオ州シンシナティ）

女子シングルス２回戦が行われ、世界ランキング９４位の伊藤あおい（ＳＢＣメディカルグループ）が、２０２１年全仏準Ｖで、今年の全豪、ウィンブルドン８強の同３３位、ロシア出身のアナスタシア・パブリュチェンコワを６−１、４−６、６−４のフルセットで破った。

この勝利で、伊藤は、世界ランキングのポイントで、３回戦進出で６５点、予選勝者として３０点の計９５点を獲得。１８日に発表される最新世界ランキングで、現在の９４位から、自己最高の８０位台に躍進することが濃厚となった。現在８９位の内島萌夏（安藤証券）が、今大会で１回戦敗退に終わったため、最新世界ランクでは伊藤が内島を抜いて、大坂なおみ（フリー）に次いで、日本のＮＯ２に浮上することが確定的となった。

伊藤は、先週のナショナルバンク・オープン（カナダ・モントリオール）２回戦でも、同９位で２０２４年全仏、ウィンブルドン準優勝のジャスミン・パオリーニ（イタリア）を破る金星を挙げていた。

棒立ちで、筋トレ嫌いのひょろっとした体型から、ペースのない球と、時折のカウンターで戸惑わせる。自身がつけたプレーの名前が「へにょへにょテニス」。じわじわと、わなに誘い込む真骨頂で、並み居る強豪のメンタルをへし折り続けている。