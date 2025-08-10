◆米大リーグ ドジャース―ブルージェイズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、２戦ぶりとなる一発を放ち、現役選手で初めての３年連続４０本塁打を達成した。２―０の５回１死で迎えた３打席目に、先発バジットの外角シンカーを完璧に捉え、打球速度１０７・８マイル（約１７３・５キロ）、４１７フィート（約１２７・１メートル）、角度２７度で飛び出した打球は中堅頭上を越え、防球ネットを揺らした。

大谷は２１年に４６本塁打で初めて４０本に到達し、２３年から２年連続で達成。この日の一発で、スタントンやジャッジ（ともにヤンキース）も達成していない現役選手では初めての快挙となった。

相手先発右腕バジットは大谷にとっては、自身７番目に対戦が多い投手。試合前時点では通算２６打数６安打、２本塁打３打点、打率２割３分１厘をマークしていた。

前日は、通算２１８勝のレジェンド右腕Ｍ・シャーザー投手（４１）からマルチ安打を含む、６月１５日の本拠地・ジャイアンツ戦以来、４４試合ぶりの３安打固め打ち。レジェンド同士の投げ合いで、６回７安打１失点４奪三振と好投したＣ・カーショー（３７）の通算２１８勝目に貢献していた。

◆大谷の年度別本塁打数（★は本塁打王）

▽１８年 ２２本

▽１９年 １８本

▽２０年 ７本

▽２１年 ４６本

▽２２年 ３４本

▽２３年 ４４本★

▽２４年 ５４本★

▽２５年 ４０本