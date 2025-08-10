ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê½é¤Î3Ç¯Ï¢Â³40¹æ¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø³Î¿®¤Î°ìÈ¯¡¡2»î¹ç¤Ö¤ê¥¢¡¼¥Á¤Ç¼«¿È4ÅÙÌÜ¤ÎÂçÂæ¡¡ËÜµòÃÏÇ®¶¸
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê8·î9Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢39¹æ¤ÏMLBÄÌ»»1000°ÂÂÇ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ëÃÆ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç2»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë40¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó40ËÜ¤ËÅþÃ£¡£2023Ç¯¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¤ÎÂ®¤µ¤ÇÂçÂæÅþÃ£¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ6Æü¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ç39¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢40ËÜÎÝÂÇ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¡£¤³¤ì¤¬MLBÄÌ»»1000ËÜÌÜ¤Î°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°Æü¤Î°ìÀï¤ÇÂçÂæ¤Ë¾è¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤ÇÂÔË¾¤Î°ìÈ¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥«¥¦¥ó¥È3¡¼1¤«¤é5µåÌÜ¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø¤È°ìÄ¾Àþ¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ107.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó173.5¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥417¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó127.1¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢ÂÇµå³ÑÅÙ27ÅÙ¤Î´°àú¤Ê°ìÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç3ÅÙ¡¢40¹æÄ¶¤¨¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÂ®¤Ï2023Ç¯¤Ç8·î3Æü¤Ë110»î¹ç¤ÇÅþÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎµÏ¿¤Ë¼¡¤¤¤Ç¼«¸Ê2ÈÖÌÜ¤ÎÂ®¤µ¤Ç¤ÎÂçÂæÅþÃ£¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë54ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿2024Ç¯¤Ï8·î23Æü¡¢129»î¹ç¤Î»þÅÀ¤Ç40¹æ¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçÃ«¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï114»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢447ÂÇ¿ô¡¢125°ÂÂÇ¡¢39ËÜÎÝÂÇ¡¢75ÂÇÅÀ¡¢108ÆÀÅÀ¡¢16ÅðÎÝ¡¢ÂÇÎ¨.280¡¢½ÐÎÝÎ¨.383¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.609¡¢OPS.991¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ë1ËÜº¹¤Î2°Ì¤Ë¡£MLBÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¤È¤Ï3ËÜº¹¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Á¡¼¥à117»î¹çÌÜ¤Ç40ËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó55.4ËÜ¥Ú¡¼¥¹¤À¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë