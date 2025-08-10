佐藤栞里、本田響矢ら“浴衣姿”に「顔小さすぎ」「瀧昌様の再来」 『王様のブランチ』オフショット
、TBS系バラエティー番組『王様のブランチ』（毎週土曜 前9：30）が、10日までに公式インスタグラムを更新。9日放送の出演者のオフショットを公開した。
9日の放送は、出演者全員が浴衣姿で登場。投稿で、佐藤栞里をはじめ、浴衣姿にはしゃぐ写真や動画を公開。「今週はブランチファミリー全員で浴衣を！！」「みなさん涼やかな浴衣姿で新鮮なスタジオになりました」とつづった。
【写真】ずば抜けた美貌見せつけ…佐藤栞里ほか“浴衣”オフショット
この投稿に「浴衣姿がとっても素敵です」「オシャレ」「響矢くんをブランチの皆さんが愛してくれてるのが、とても嬉しいです」「栞里ちゃん顔小さすぎやしませんか」など反響。また、本田響矢の浴衣姿に、本田が出演していたドラマ『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）とからめて「瀧昌様の再来」「瀧昌様に見えてしまった」などの声も寄せられた。
