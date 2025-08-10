ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¢ÉüÄ´µ¤ÇÛ¤Î£³»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡¡£±£¸£³¥¥íÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ£¹°Ì¤Î£²£¶ÆóÎÝÂÇ¡¡¥«¥Ö¥¹Âç¾¡
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹£±¡½£¹¥«¥Ö¥¹¡Ê£¹Æü¡¢ÊÆ¥ß¥º¡¼¥ê½£¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡á¥Ö¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö£²ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££´ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ£±»Íµå¤È£¸·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é¤Î£³»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÂÇÎ¨¤Ï£²³ä£µÊ¬£±ÎÒ¡£
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è£²°Ì¤Î¥«¥Ö¥¹¤ÏÆ±£´°Ì¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤ÈÂÐÀï¡£½é²ó¡¢ÆóÎÝÂÇ¤Î£±ÈÖ¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¤òÎÝ¤ËÃÖ¤¡¢ÎëÌÚ¤Î¿ÊÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ëÆó¥´¥í¤Ç£±»à»°ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢£³ÈÖ¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡££²²ó¤Ï¥Ö¥Ã¥·¥å¤Î£³¥é¥ó¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò£µÅÀ¤Ë¹¤²¤ë¤È¡¢£±»àÌµÁö¼Ô¤Ç·Þ¤¨¤¿ÎëÌÚ¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¡£±¦ÏÓ¡¦¥Ñ¥é¥ó¥Æ¤ÎÆâ³Ñ£¹£³¡¦£³¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£°¡¦£²¥¥í¡Ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ£±£±£³¡¦£·¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¸£³¥¥í¡Ë¡¢³ÑÅÙ£±£µÅÙ¤ÎÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Çº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÅþÃ£¡£ÂÇµå¤¬Â®¤¹¤®¤ÆÆóÎÝ¤Ï¤ä¤äºÝ¤É¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²÷Â¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ£¹°Ì¤È¤Ê¤ëº£µ¨£²£¶ËÜÌÜ¤ÎÆóÎÝÂÇ¡£¤½¤Î¸å£²»àÆóÎÝ¤«¤é¥±¥ê¡¼¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ç£¶ÅÀÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï£¶Æü¡ÊÆ±£·Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç¤Ï£¶²ó¤Ë£²£·¹æ¥½¥í¡££··î£±£¸Æü¡ÊÆ±£±£¹Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï°ÊÍè¡¢½Ð¾ì£±£¶»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Á¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£Á°Æü£¸Æü¡ÊÆ±£¹Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ç¤Ï£¸²óÀèÆ¬¤Çº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢º£·î½é¤Î£²»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£µÆü¡ÊÆ±£¶Æü¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç¤Ï£¸£·»î¹ç¡¢£±£°£´Æü¤Ö¤ê¤Ë·ç¾ì¤·¤¿À¿Ìé¡£Á°È¾Àï¤À¤±¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£²£µËÜÎÝÂÇ¡¢£·£·ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿Àª¤¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éºÆ²ÃÂ®¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£