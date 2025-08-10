世界の名手が集い４チーム１２騎手で争われるドバイデューティフリー「シャーガーカップ」（英国・アスコット競馬場）が現地時間９日（日本時間同日深夜）行われ、日本から参戦した初出場の坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝と岩田望来騎手＝栗東・フリー＝が今年から設けられたアジア選抜として総合優勝。キャプテンのスラジ・ナレドゥ騎手＝インド＝と３人で表彰台に立ち、喜びを分かち合った。

坂井騎手は６レース中５度の騎乗で２、１０、１、８、９着。４Ｒのシャーガーカップ・スプリント（芝１２００メートル）ではプリンスオブインディアで内から鋭く抜け出し、英国初勝利を飾った。

岩田望騎手は４、６、８、４、２着。最終６Ｒのシャーガーカップ・マイル（芝１５９０メートル）で９番人気のセルリアンベイを２着に導いて６８ポイントとし、２位の欧州選抜（６７ポイント）を１ポイント差で上回った。

坂井騎手「アジアチームは今年初めての試みということで、初めての代表という責任もありましたが、そういったなかでレースを１つ勝って、チームにも貢献することができましたし、優勝できてとてもうれしいです。日本ではこうやってチームで戦うことがないので、望来と一緒に乗れたことも楽しかったですし、すごくいい経験でした。ＪＲＡをはじめ、アスコット競馬場の関係者の皆様に感謝したいと思います」

岩田望騎手「初めてのシャーガーカップで、勝つことはできませんでしたが（ポイント獲得によって）チームに貢献できたことは良かったです。夏場はイギリスで修業をしてきて、こうした場に呼んでいただいたき、関係者や乗せていただいたオーナーに感謝しています。日本に帰ってもっと活躍できるように頑張ります」