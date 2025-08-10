８０年ぶりに復活した浦上天主堂（長崎市）の「双塔の鐘」が鳴り響いた。

間近で聞いたカトリック信徒で被爆者の熊川静さん（９０）は、原爆投下前に鳴っていた鐘の音を今でも覚えている。再び聞いた響きに「胸がいっぱいになった」と語った。

９日午前１１時２分。原爆がさく裂した時刻に米国の関係者から寄贈された新たな鐘が鳴り始め、やがてもう一つの鐘の音と重なり合った。

熊川さんは、祈りをささげるように目を閉じ、荘厳な音に耳を澄ませた。「一つだと寂しい。この鐘の音が平和を呼び起こしてほしい」。天主堂を見上げ、思いを巡らせた。

熊川さんは長崎市浦上地区で生まれ育ち、幼少期から天主堂に通った。「『カーン、カーン』と二つの鐘がつながるように鳴っていた。きれいな音だった」と振り返る。

あの日、１０歳だった。妹２人と弟を連れて、近所に遊びに出ていた。爆心地から約２キロ。飛行機の音が聞こえ、強烈な光が襲った。急いで川の暗渠（あんきょ）に隠れた。

畑仕事をしていた母が、「静、静」と捜しに来た。４人が無事だと分かると、すぐに姉を捜しに出た。９歳で父を亡くしていた熊川さんにとって、母が離れるのはつらかった。「行かないで」と強く言ったのを覚えている。母は姉を何とか連れて帰った。姉の体にはガラスの破片が刺さり、けがを負っていた。

自宅は高台にあった。難を逃れようと、血だらけの人が列をなして坂道を上がってくる様子は「（悲惨で）思い出したくない光景」だ。

原爆で浦上地区の信徒ら約８５００人が犠牲になったとされ、爆心地から約５００メートルの旧天主堂は壊滅した。北側の鐘楼は崩れ落ち、中の鐘は大破。南側の鐘楼の鐘はほとんど無傷で見つかり、再建された天主堂につるされ、「長崎の鐘」として人々の心の支えとなった。「７０年は草木も生えない」といわれた長崎の街も原子野から復興を遂げた。

熊川さんは結婚して子どもをもうけ、今はひ孫もいる。息子と２人で天主堂の近くで暮らし、「今はとても幸せな人生を歩んでいる」と話す。それでも、片方しか鳴らない鐘の音には寂しさを感じていた。米国のカトリック信徒らが寄付を集め、鐘を寄贈してくれたことを喜ぶ。

「核兵器を使ったら終わり。戦争に勝者はいない。これからも平和が続きますようにと祈り続ける」。鐘の音を聞きながら、そう誓った。

鐘の復活に尽力した米ウィリアムズ大のジェームズ・ノーラン・ジュニア教授（６２）は、米国の原爆開発計画に携わった医師の孫。復活を提案した被爆２世の森内浩二郎さん（７２）らと、天主堂向かいの公園で午前１１時２分を迎えた。

戦後初めて鳴らされた二つの鐘にノーラン教授は「きれいな音。この喜びを浦上のみなさんと共有したい」と語った。（野平貴、坂口祐治）

「核攻撃もう二度と」…式典にイランや露大使も

平和祈念式典には、核保有国の米国や英国の大使、イスラエルなどによる核施設の攻撃を受けたイラン、紛争当事国のロシアの大使らも出席した。被爆者からは、世界各国の指導者たちに改めて核廃絶を求める声が上がった。

式典後、報道陣の取材に応じた英国のジュリア・ロングボトム駐日大使は「悲劇が再び繰り返されぬよう、私たちは全力を尽くさなければならない」と強調。「ロシアの駐日大使が式典のメッセージに向き合うことを願っている」と述べた。ジョージ・グラス駐日米大使は、自身のＸ（旧ツイッター）で「長崎の人々の強さと献身に敬意を表する。平和を追い求め、守り続けることへの決意を新たにする」と投稿した。

式典後、長崎原爆資料館（長崎市）を見学したイランのペイマン・セアダット駐日大使は「核兵器による不条理な攻撃は二度とあってはならない」と語った。自国が続ける核開発については「平和目的での保持は権利だ」とし、「いかなる軍事的な転用も認められるべきではないし、そうするつもりもない」と強調した。

被爆者で、昨年ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会（被団協）代表委員の田中熙巳さん（９３）は「（核廃絶という）我々の願いは実現しておらず、『絶対に廃絶する』という思いが大事だ」と訴えた。

読売新聞などの取材要請に対し、ロシア大使館は「全国紙とテレビ局へのインタビューとコメントを控える」と回答した。