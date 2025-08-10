¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¥í¥·¥¢ÄäÀï¡ÈÂåÂØ°Æ¡É¼¨¤¹¡¡¥í¥·¥¢µá¤á¤ëÎÎÅÚ³ä¾ù¤ÏµñÈÝ¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊNATO²ÃÌÁ¤âÀ¹¤ê¹þ¤à¡¡ÊÆ»æÊóÆ»
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÎÎÅÚ¤Î°ìÉô³ä¾ù¤òµá¤á¤ë¥í¥·¥¢¤ÎÄäÀï°Æ¤Ø¤ÎÂåÂØ°Æ¤ò¼¨¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬15Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤ä¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´Åö¼Ô¤é¤¬»²²Ã¤¹¤ë²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍÎÏ»æ¡Ö¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñ¹ç¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÂ¦¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬ÄäÀï¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉôÃÏ°è¤Î³ä¾ù¤òµñÈÝ¡£¤Þ¤ºÄäÀï¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤¬°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥í¥·¥¢·³¤âÂ¾¤ÎÃÏ°è¤«¤éÅ±Âà¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÂåÂØ°Æ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂåÂØ°Æ¤Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎNATO¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤Î²ÄÇ½À¤Ê¤É¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Î³ÎÌó¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈ´¤¤Ç·èÄê¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎNBC¥Æ¥ì¥Ó¤Ï9Æü¡¢ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥é¥¹¥«½£¤Ë¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¹â´±¤é¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë²ñÃÌ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤¬¥¢¥é¥¹¥«¤òË¬¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È´é¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¡×¤È¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
