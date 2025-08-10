Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

µ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¼¯»ùÅç¸©¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤Ç½»Âð¤¬ÅÝ²õ¤·¡¢½÷À­1¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¤Ç¡¢10ÆüÄ«¡¢½÷À­¤È¤ß¤é¤ì¤ë1¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

º£·î8Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Ç¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ï¡¢µ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

°¨ÎÉ»Ô¤Ç¤ÏÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¡¢½»Âð¤¬ÅÝ²õ¡£¤³¤Î²È¤Ë½»¤à30Âå¸åÈ¾¤Î½÷À­¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬ÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10Æü¸áÁ°7»þÁ°¡¢1¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤¬²ÈÂ²¤Ë³ÎÇ§¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

½÷À­¤Ï½»Âð¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÁÒ¸Ë¤Î¤¬¤ì¤­¤Î²¼¤Ç²£¸þ¤­¤Î¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£