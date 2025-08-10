Ê¡²¬¸©¤ÇÌÔÎõ¤Ê±«¡¡¶å½£ËÌÉô¤ËºÆ¤Ó¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×È¯À¸¤ª¤½¤ì¤â
³èÈ¯¤ÊÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ê¡²¬¸©¤Ç¤Ï9ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é10ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¡¢¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶å½£ËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢11ÆüÄ«¤Ë¤«¤±ºÆ¤Ó¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¸©¤Ç¤Ï9ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é10ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¡¢Ê¡ÄÅ»ÔÉÕ¶á¤ä¿·µÜÄ®ÉÕ¶á¤Ç1»þ´Ö¤Ë110¥ß¥ê¤«¤é120¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢Ê¡²¬ÃÏÊý¤ÈËÌ¶å½£ÃÏÊý¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç¹ß¤êÂ³¤¯¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶å½£ËÌÉô¤Ç¤Ï11ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¡¢ºÆ¤ÓÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤ÆºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
11ÆüÀµ¸á¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë±«ÎÌ¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¤ÎÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢250¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢Àî¤ÎÈÅÍô¤Ë¡¢°ú¤Â³¤¡¢¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£