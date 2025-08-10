NASAÍ¿Í¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖCrew-10¡×¤Î±§ÃèÁ¥¤¬ÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¡¡JAXAÂçÀ¾ÂîºÈ±§ÃèÈô¹Ô»Î¤é4Ì¾¤¬Åë¾è
ÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯8·î10Æü¡¢NASA¡á¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¤ÎÍ¿Í±§ÃèÈô¹Ô¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖCrew-10¡Ê¥¯¥ë¡¼10¡Ë¡×¤Î¥¯¥ë¡¼¤¬Åë¾è¤·¤¿SpaceX¡Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹X¡Ë¤Î¡ÖCrew Dragon¡Ê¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¡Ë¡×±§ÃèÁ¥¤¬ÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JAXAÂçÀ¾ÂîºÈ±§ÃèÈô¹Ô»Î¤é4Ì¾¤¬148Æü´Ö¤Î±§ÃèÂÚºß¤ò½ª¤¨¤ë
Crew-10¤ÏISS¤Ø¤ÎÍ¿Í±§ÃèÈô¹Ô¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥³¥Þ¥ó¥À¡¼¤ÏNASA¤ÎAnne McClain±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÏNASA¤ÎNichole Ayers±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ÏJAXA¡á±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¤ÎÂçÀ¾ÂîºÈ±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¢¤ª¤è¤ÓRoscosmos¡Ê¥í¥¹¥³¥¹¥â¥¹¡Ë¤ÎKirill Peskov±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ç¤¹¡£
NASA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯3·î16Æü¤«¤éÄ¹´üÂÚºß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿4Ì¾¤¬Åë¾è¤·¤¿Crew Dragon±§ÃèÁ¥¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯8·î9Æü7»þ15Ê¬¡Ê¥¢¥á¥ê¥«ÅìÉô²Æ»þ´Ö2025Ç¯8·î8Æü18»þ15Ê¬¡Ë¤ËISS¤òÎ¥Ã¦¤·¡¢17»þ´Ö¤Û¤É¸å¤ÎÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯8·î10Æü0»þ33Ê¬¡Ê¥¢¥á¥ê¥«ÅìÉô²Æ»þ´Ö2025Ç¯8·î9Æü11»þ33Ê¬¡Ë¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´²¤ËÃå¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ó¼ýÁ¥¤ÎÁ¥¾å¤Ç±§ÃèÁ¥¤ò¹ß¤ê¤¿4Ì¾¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤Ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÇÎ¦¾å¤Ø°ÜÁ÷¤µ¤ì¡¢NASA¤Î¹Ò¶õµ¡¤Ç¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤«¤é¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
NASAÍ¿Í¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎCrew Dragon¤¬½é¤á¤ÆÀ¾³¤´ßÂ¦¤ËÃå¿å
¤Ê¤ª¡¢NASA¤ÎÍ¿Í±§ÃèÈô¹Ô¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëCrew Dragon±§ÃèÁ¥¤¬¥¢¥á¥ê¥«À¾³¤´ßÂ¦¤ËÃå¿å¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Crew-10¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
SpaceX¤¬¸½ºß±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëCrew Dragon±§ÃèÁ¥¤È¡ÖCargo Dragon¡Ê¥«¡¼¥´¥É¥é¥´¥ó¡Ë¡×ÊäµëÁ¥¤ÏÅì³¤´ßÂ¦¤ËÃå¿å¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âçµ¤·÷ºÆÆÍÆþÁ°¤ËÅê´þ¤µ¤ì¤ëµ¡ÂÎ¸åÊý¤Î¡Ö¥È¥é¥ó¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±ßÅû·Á¤ÎÉôÊ¬¤¬Ç³¤¨¿Ô¤¤º¤ËÃÏ¾å¤ØÍî²¼¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Ì±´ÖÍ¿Í±§ÃèÈô¹Ô¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖFram2¡Ê¥Õ¥é¥à2¡Ë¡×°Ê¹ß¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆSpaceX¤¬±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖDragon¡Ê¥É¥é¥´¥ó¡Ë¡×ÊäµëÁ¥¤Îº¢¤ÈÆ±¤¸À¾³¤´ßÂ¦¤Ø¤ÎÃå¿å¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢²èÁü¡¦±ÇÁü
