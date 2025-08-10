ANAホールディングスは2025年8月4日、廃棄対象となった航空機の客室シートカバーをアップサイクルした「ANA特製パッチワーククッション」の販売を開始しました。

ANAホールディングスは2025年8月4日、廃棄対象となった航空機の客室シートカバーをアップサイクルした「ANA特製パッチワーククッション」の販売を、公式通販サイト「ANA Mall」で開始しました。オンワードコーポレートデザインとの協業による「ANAアップサイクルプロジェクト」の第2弾で、廃棄物削減と資源の有効活用を目指します。



ANA国内線仕様機の機内（乗りものニュース編集部撮影）。



このクッションは、第1弾「ANA特製ルームシューズ」を製作した際に出たシートカバーの端切れをさらに活用。ボーイング767、ボーイング787など5機種の普通席やプレミアムクラスのシートカバーを丁寧に縫い合わせて作られています。裏面には廃棄対象となったギャレー（厨房設備）のカーテンを使用するなど、細部までアップサイクルにこだわっています。

サイズは約34cm四方で、価格は1万5000円（税込・送料込）。初回販売数は70個です。ANAは「旅の思い出を振り返るきっかけになれば」としています。