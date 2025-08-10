¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û»³²¼ÈþÌ´Í¤¬Ã±ÆÈ¼ó°Ì¡¡²ÏËÜ·ë¡¢º´Æ£¿´·ë¤¬2ÂÇº¹2°Ì¡¡ºÇ½ªÁÈ¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥¿¡¼¥ó
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡ËÌ³¤Æ»meiji¥«¥Ã¥×¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯8·î10Æü¡¡ËÌ³¤Æ»¡¡»¥ËÚ¹ñºÝCCÅç¾¾C¡á6624¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡ºÇ½ªÁÈ¤¬Á°È¾9¥Û¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Á°½µAIGÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê24¡á²Ö²¦¡Ë¤¬ÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5ÂÇº¹¤Î15°Ì¤«¤é½Ð¤¿»³²¼¤Ï13ÈÖ¤ò½ª¤¨¤Æ5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Ç5¤Ä¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11¥Û¡¼¥ë¤Ç2¤Ä¿¤Ð¤·¤¿²ÏËÜ·ë¡Ê26¡áRICOH¡Ë¡¢10¥Û¡¼¥ë¤Ç2¤Ä¿¤Ð¤·¤¿º´Æ£¿´·ë¡Ê22¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¤¬7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç2ÂÇº¹¤Î2°Ì¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¼ó°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¿¹ÅÄÍÚ¡Ê29¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤ÏÁ°È¾¤Ç3¤ÄÍî¤È¤·6¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç4°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£
